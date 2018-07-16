Стратегия развития — 2035. Экономический рывок уже в ближайшие два года

По стратегии развития региона до 2035 года, уже в 2018-2019 гг. кузбассовцы будут меньше болеть туберкулёзом, появится больше школ и детских площадок, станут лучше дороги и транспорт. Когда в Кузбассе жизнь наладится, выясняла корреспондент « АиФ в Кузбассе».

Ждём свежего воздуха

По подсчётам врио губернатора области Сергея Цивилёва , который на неделе представлял стратегию развития Кузбасса, в ближайшие два года инвестиции в развитие региона должны составить 242 млрд руб. В приоритет поставлено развитие промышленности, но и экология страдать не должна. «Мы уже отстояли земли в Промышленновском районе. Это сельскохозяйственный район, и он должен оставаться таким», — заявил врио губернатора, приводя пример того, как должна развиваться промышленность. Впрочем, о чём-то подобном говорил в своё время и Аман Тулеев , с предложениями изменить законодательство о недропользовании давно выступает Общественная палата

Под личный контроль Сергей Цивилёв берёт вопрос об улучшении экологии в Новокузнецке , т. к. этот город уже много лет входит в десятку самых загрязнённых. В его «очистку» планируется вложить почти 23 млрд руб. и сократить выбросы к 2024 г. на 71,8 тыс. тонн — на 20,4%. Также по всему Кузбассу должны строить и реконструировать очистные сооружения для снижения выбросов на предприятиях.

Жить станет удобнее?

Киселёвске и За ближайшие два года кузбасские власти планируют переселить 800 семей с подработанных территорий. Кстати, пункт о расселении хотят включить и в условия лицензии. Пока деньги планируют брать у угольщиков и у федерального бюджета: 338 переселят по программе поэтапной ликвидации убыточных шахт в Прокопьевске Анжеро-Судженске ; 320 — за счёт угольщиков, ещё 167 семей — по программе реструктуризации шахт.

Планируется возродить и программу по переселению из ветхого и аварийного жилья. Кстати, по данным Кемеровостата, на конец прошлого года на учёте состояли 5880 человек, которые живут в ветхих и аварийных домах. А всего нуждающимися в квартирах числятся 57088 человек. В Стратегию развития также включили и программы по здравоохранению. Например, деньги выделят на капремонт клинических диспансеров в Новокузнецке, Кемерове и Прокопьевске. В бюджете также хотят заложить деньги на закупку лекарств, диагностического и лечебного оборудования. Под личный контроль врио губернатор взял завершение строительства комплекса Междуреченской городской больницы. Опорным проектом выбрали сокращение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Есть в стратегии и пункты по профилактике и снижению уровня заболеваемости онкологией и туберкулёзом.

Когда дождёмся дорог?

По словам Сергея Цивилёва, до 15 октября 2018 г. в Кузбассе отремонтируют 171,93 км дорог. Лично он решил проконтролировать строительство участка дороги Кемерово — Ленинск-Кузнецкий . Федеральный бюджет уже выделил на неё 1 млрд руб. А ещё врио губернатора пообещал, что объездную дорогу вокруг Кемерова построят не позже 2024 г.

За два года чиновники также планируют отремонтировать школы и детские сады, обеспечить учеников автобусами, открыть президентское кадетское училище в Кемерове, построить детские спортивные и игровые площадки и многое другое.