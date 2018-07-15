Быстрый, незаметный и смертельно опасный

Представители Министерства обороны заявили, что новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 поступит на вооружение авиационных частей в следующем году.

Су-57 (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, Т-50) — это российский многоцелевой истребитель пятого поколения. Тип самолета определен как «ударный», что означает способность эффективно бороться с разными видами целей — воздушными, наземными и надводными. Истребитель Су-57 способен ликвидировать все воздушные цели в ближнем и дальнем бою, поражать цели с преодолением системы ПВО, мониторинга воздушного пространства на большом расстоянии.

— На сегодняшний день все готово к подписанию контракта на поставку двух самолетов Су-57, которые проходят завершающие этапы испытаний, — сказал заместитель министра обороны России Алексей Криворучко . — Авиационный комплекс, в том числе и с учетом испытаний в Сирии , полностью подтвердил заданные характеристики.

Одной из главных особенностей самолета является подвеска вооружения, часть точек которой полностью убрана внутрь корпуса машины. Это значительно снижает заметность машины для радаров противника. Всего для Су-57 разработано более 14 видов управляемого оружия, в числе которых новейшие крылатые ракеты воздух–земля, ракеты воздух–воздух, управляемые авиабомбы.

Самолет уже прошел опытное боевое применение в Сирийской Арабской Республике. Так, по словам министра обороны России Сергея Шойгу , для оценки в боевой обстановке заявленных возможностей разрабатываемой военной техники в начале года проведены практические пуски перспективных крылатых ракет оперативно-тактического назначения с самолета пятого поколения.

Кстати, действия Су-57 в Сирии стали полной неожиданностью для армии США и их союзников. Несмотря на круглосуточный мониторинг сирийского неба всеми средствами радиотехнической разведки и космическими спутниками, американцы не смогли расшифровать, что Су-57 прошел испытания в боевой обстановке.

Кстати, США констатировали факт нахождения самолета в Сирии только постфактум. Это говорит о том, что по своим характеристикам Су57 способен оставаться «невидимым» даже для новейших средств разведки.

Пропадать с экранов радаров Су-57 способен за счет формы корпуса, особого радиопоглощающего покрытия фюзеляжа и новейших средств радиоэлектронной борьбы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Этот самолет получил все лучшее, что шло от Су-35. Он выполняет различные специфические задачи, не входя в зону ПВО противника. Комплексы радиоэлектронной борьбы ставятся на законцовках крыла и формируют вокруг самолета защитное поле. Когда идет активное облучение самолета наземными и воздушными станциями РЛС, то этот комплекс вырабатывает противочастоты, создавая своего рода «силовую броню». Существуют и другие механизмы противодействия лазерным и инфракрасным средствам наведения. Все это в совокупности и есть тот самый электромагнитный щит. Однако если летчик окажется неквалифицированным или новичком, то никакие современные средства ему не помогут.

ЦИФРА

10 образцов испытательных летных прототипов истребителя пятого поколения Су-57 было создано в процессе проведения испытаний новейшего российского боевого самолета.