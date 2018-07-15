Ещё
Сборная Франции стала чемпионом мира по футболу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сборная Франции стала чемпионом мира по футболу 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Сборная Франции одержала победу над хорватами в финале чемпионата мира 2018 года и стала победителем турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Матч состоялся на стадионе «Лужники» и завершился со счетом 4:2. Французы вышли вперед на 18-й минуте благодаря автоголу нападающего соперника Марио Манджукича. На 28-й минуте полузащитник хорватов Иван Перишич сравнял счет. На 38-й минуте в ворота Хорватии был назначен пенальти, который реализовал форвард Антуан Гризманн.
Во втором тайме преимущество сборной Франции увеличили хавбек Поль Погба (59-я минута) и нападающий Килиан Мбаппе (65-я минута). На 69-й минуте Манджукич сократил отставание сборной Хорватии.
Сборная Франции во второй раз выиграла мундиаль. До этого команда побеждала на турнире 1998 года во Франции.
Последние новости
Россиянок преследуют и унижают толпы мужчин Россиянам пообещали рост пенсий на 35 процентов Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп: сдачи Москвы будет недостаточно358
Израиль сбил российский беспилотник424
Религиозных пассажиров сняли с рейса в Москву44
«Она умирает». Врачи отказались лечить пенсионерку184
Горела как свечка. Стали известны детали трагедии Рубинчик12
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
04:15
Пенсионным изменениям в день старта ЧМ дали объяснение
Личный счет
00:12
Израиль сбил российский беспилотник
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение