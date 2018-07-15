Сборная Франции стала чемпионом мира по футболу

Сборная Франции одержала победу над хорватами в финале чемпионата мира 2018 года и стала победителем турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во втором тайме преимущество сборной Франции увеличили хавбек Поль Погба (59-я минута) и нападающий Килиан Мбаппе (65-я минута). На 69-й минуте Манджукич сократил отставание сборной Хорватии.

Сборная Франции во второй раз выиграла мундиаль. До этого команда побеждала на турнире 1998 года во Франции.