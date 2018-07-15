Леонид Федун назвал фантастическим финал чемпионата мира — 2018 по футболу

Решающая игра турнира прошла в воскресенье на столичном стадионе «Лужники». Чемпионом мира 2018 года стала сборная Франции , которая обыграла команду Хорватии со счетом 4:2.

"Фантастический финал, один из лучших, которые я когда— либо видел. Французы, безусловно, выиграли заслуженно. Я знал, что выстрелит [французский нападающий Килиан] Мбаппе, он, конечно, был хорош, это будущая звезда, которая вскоре затмит тех, кому сейчас за 30", — заявил Федун.

"Даже, если отбросить патриотические чувства, это самый интересный чемпионат, который я видел. Только одна нулевая ничья, которую французы скатали с датчанами. В остальном такого еще не было. Организация просто супер", — добавил он.