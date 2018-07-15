Секреты успеха русского миллиардера 

Геннадий Тимченко, российский миллиардер, близкий друг президента Путина, утверждает, что продал свой личный самолет из-за американских санкций. Продал, поскольку, дескать, не представляется возможным пользоваться им в условиях санкций, из-за его регистрационных данных. Как написали 2 июля сего года корреспонденты ИА Reuters, Ринат Сагдиев и Полина Иванова, «регистрационные записи показывают, что собственником воздушного судна Golfstream является дочерняя компании „Фонд прямых инвестиций России“ или RDIF.
Компания RDIF уклонилась от ответов на вопросы ИА „Рейтер“ относительно данного самолета. Один из помощников господина Тимченко заявил „Рейтер“, что „данный предприниматель и его фирма не имеют ничего общего с самолетом, о котором вы уже столько лет говорите“. Как добавили Сагдиев и Иванова, данного российского бизнесмена, все благосостояние которого основывается на продаже нефтяных ресурсов, в свое время президент Путин представил как одного из своих ближайших помощников, — он и купил данный самолет Gulfstream G650 в 2013 году. Это новая модель, и стоимость его составила приблизительно 60 миллионов долларов, но обычно бывают цены и со скидкой.
Через год после покупки самолета, то есть в 2014 году, правительство США, в связи с присоединением к России полуострова Крым, включила господина Тимченко в санкционный список, назвав его при этом человеком из „близкого окружения Путина“. В том же самом году господин Тимченко в одном из своих интервью сообщил, что компания „Gulfstream Aerospace Corporation“, базирующаяся в США, приняла решение об отмене обслуживания данного судна ввиду тех самых санкций. Российское ИА „ТАСС“, ссылающаяся на предпринимателя, написала: „Мой самолет не может эксплуатироваться, поскольку данная компания не поставляет для самолета запчасти, а пилоты не имеют прав воздушной навигации и использования карт для отслеживания маршрута“.
С того времени самолет под собственным регистрационным номером повторно совершал полеты в разные страны. Одни раз номер изменился, а также неоднократно менялись ответственные лица компаний, находящихся в офшоре. В любом случае, владелец самолета действовал так, как считал разумным и необходимым, чтобы техобслуживание и ремонт самолета выполнялись. Однако всякий раз на этом пути возникали какие-то препятствия. ИА Рейтер также фиксировала рейсы этого самолета в самые разные страны, под серийным номером предприятия-изготовителя, который обычно не меняется до конца срока службы. В июне 2018 года в реестре воздушных судов Люксембурга был обнаружен новый владелец самолета: это компания Amerivo Holdings Limited, зарегистрированная на Кипре. Согласно ежегодным отчетам компании, все ее активы относятся к Российскому фонду прямых инвестиций (RDIF или РФПИ).
»Хрустальная» утварь
Матье Пезен, исполнительный директор брокерской компании «Boutsen Aviation», работающей в Монако, заявил ИА Рейтер, что его фирма в прошлом году была привлечена к операции купли-продажи упомянутого самолета. Он заявил, что владельцем самолета на тот момент уже был не Тимченко, а другой российский предприниматель, который и выкупил у Тимченко самолет в середине 2016 года. Имени предпринимателя, который выкупал самолет у Тимченко, он не назвал. По словам Пезена, полгода спустя после покупки «Гольфстрима» у Тимченко безымянный покупатель снова обратился к компании Бостон по поводу продажи судна. Но приемлемых предложений тогда не прозвучало — продажа не состоялась. А стоимость самолета в 2016 году превысила 50 миллионов долларов. Пезен утверждает, что самолет либо в марте, либо в апреле был продан без каких-либо его брокерских услуг. Вэб-сайт компании Golfstream сообщает, что среди особенностей дизайна судна G650 можно указать на следующие: искусственная кожа ручной выделки на креслах, газовая плита, морозильник, шкаф для хранения хрустальной посуды и роскошная отдельная спальня-каюта.
В любом случае, американские санкции применялись к очень многим и самым разным людям из близкого окружения Путина. Возникает вопрос, кто же такие эти самые «люди Путина», какими признаками они обладают. Политолог-международник Антон Барбашин и директор Центра исследований постиндустриального общества в Москве Владислав Иноземцев, представили для American Interest подробный отчет, где написали: «российские эксперты и комментаторы — будь они политологи, журналисты, или телеобозреватели — „близкое окружение Путина“ и в целом российский политический истеблишмент подразделяют на две группы. Это так называемые либералы и „государственники“. На основе данного комментария выходит, что некоторые из „людей Путина“ все-таки исповедуют либерализм: особенно тогда, когда речь идет об экономике и проблемах экономики. Таковые стремятся к большему взаимодействию с Западом, ради того, чтобы предотвратить „глобальное столкновение“. Среди представителей данной группы можно упомянуть Алексея Кудрина, бывшего министра финансов и также „близкого друга“ Путина, Германа Грефа, директора крупнейшего российского банка „Сбербанк России“, и также Анатолия Чубайса, известного российского политика с репутацией „реформатора“, председателя правления компании „Российская корпорация нанотехнологий“ или „Роснано“.
Государственниками, или представителями второй группы „окружения Путина“, принято считать тех, кто исповедует „наступательную“ внешнюю и „жесткую“ внутреннюю политику России, отрицает ценности либерализма, и особенно ратует за конфронтацию с Западом. Среди главных персонажей данной группы можно упомянуть Сергея Шойгу, министра обороны России, Николая Патрушева, секретаря Совета безопасности России, а также Сергея Чемезова, директора компании „Ростех“, крупнейшего экспортера российского вооружения и военной техники. Многие российские наблюдатели и эксперты описывают политические изменения в России, основные принимаемые решения через призму отношений представителей этих двух групп с Путиным. Данная парадигма объясняет, почему Путина можно считать политическим лидером — он является словно „внешним арбитром“ этих двух противоборствующих групп, ведь среди представителей и той, и другой группы есть его „близкие друзья“. И все принимаемые политические решения — результат его лавирования между обеими группами и взаимодействия с ними. Например, все изменения, произошедшие в политике России после 2014 года, объясняются как результат победы „государственников“ над либералами: в качестве самых ярких примеров можно назвать присоединение Крыма к России и вмешательство России в сирийский конфликт.