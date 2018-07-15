Секреты успеха русского миллиардера

Компания RDIF уклонилась от ответов на вопросы ИА „Рейтер“ относительно данного самолета. Один из помощников господина Тимченко заявил „Рейтер“, что „данный предприниматель и его фирма не имеют ничего общего с самолетом, о котором вы уже столько лет говорите“. Как добавили Сагдиев и Иванова, данного российского бизнесмена, все благосостояние которого основывается на продаже нефтяных ресурсов, в свое время президент Путин представил как одного из своих ближайших помощников, — он и купил данный самолет Gulfstream G650 в 2013 году. Это новая модель, и стоимость его составила приблизительно 60 миллионов долларов, но обычно бывают цены и со скидкой.

Через год после покупки самолета, то есть в 2014 году, правительство США , в связи с присоединением к России полуострова Крым , включила господина Тимченко в санкционный список, назвав его при этом человеком из „близкого окружения Путина“. В том же самом году господин Тимченко в одном из своих интервью сообщил, что компания „Gulfstream Aerospace Corporation“, базирующаяся в США, приняла решение об отмене обслуживания данного судна ввиду тех самых санкций. Российское ИА „ТАСС“ , ссылающаяся на предпринимателя, написала: „Мой самолет не может эксплуатироваться, поскольку данная компания не поставляет для самолета запчасти, а пилоты не имеют прав воздушной навигации и использования карт для отслеживания маршрута“.

С того времени самолет под собственным регистрационным номером повторно совершал полеты в разные страны. Одни раз номер изменился, а также неоднократно менялись ответственные лица компаний, находящихся в офшоре. В любом случае, владелец самолета действовал так, как считал разумным и необходимым, чтобы техобслуживание и ремонт самолета выполнялись. Однако всякий раз на этом пути возникали какие-то препятствия. ИА Рейтер также фиксировала рейсы этого самолета в самые разные страны, под серийным номером предприятия-изготовителя, который обычно не меняется до конца срока службы. В июне 2018 года в реестре воздушных судов Люксембурга был обнаружен новый владелец самолета: это компания Amerivo Holdings Limited, зарегистрированная на Кипре . Согласно ежегодным отчетам компании, все ее активы относятся к Российскому фонду прямых инвестиций (RDIF или РФПИ).

»Хрустальная» утварь

Матье Пезен, исполнительный директор брокерской компании «Boutsen Aviation», работающей в Монако , заявил ИА Рейтер, что его фирма в прошлом году была привлечена к операции купли-продажи упомянутого самолета. Он заявил, что владельцем самолета на тот момент уже был не Тимченко, а другой российский предприниматель, который и выкупил у Тимченко самолет в середине 2016 года. Имени предпринимателя, который выкупал самолет у Тимченко, он не назвал. По словам Пезена, полгода спустя после покупки «Гольфстрима» у Тимченко безымянный покупатель снова обратился к компании Бостон по поводу продажи судна. Но приемлемых предложений тогда не прозвучало — продажа не состоялась. А стоимость самолета в 2016 году превысила 50 миллионов долларов. Пезен утверждает, что самолет либо в марте, либо в апреле был продан без каких-либо его брокерских услуг. Вэб-сайт компании Golfstream сообщает, что среди особенностей дизайна судна G650 можно указать на следующие: искусственная кожа ручной выделки на креслах, газовая плита, морозильник, шкаф для хранения хрустальной посуды и роскошная отдельная спальня-каюта.