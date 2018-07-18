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Пробку перенесут? В Воронеже появится дублер Московского проспекта
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Пробку перенесут? В Воронеже появится дублер Московского проспекта 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Воронежцам обещают масштабное дорожное строительство: в мэрии готовят проект дублёра Московского проспекта, и уже в следующем году планируют приступить к строительству развязки на ул. Остужева.
Шило на мыло?
Мэр Воронежа Вадим Кстенин распорядился заключить муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на строительство дублёра Московского проспекта. Проект должен быть готов к 1 июня 2019 года.
Новая дорога протянется от ул. Антонова-Овсеенко до проспекта Труда, откуда можно будет выехать на Московский проспект, ул. 9 Января и ул. Кольцовскую. Для этого нужно будет провести реконструкцию ул. 60-й Армии и ул. Солнечной. Неужели жители Северного быстро и без пробок смогут добираться в центр и обратно?
«Главная проблема Коминтерновского района в том, что он отрезан от остального города железной дорогой, через которую существует всего пять переходов, — говорит сопредседатель воронежского отделения общественной организации «Город и транспорт» Юрий Новиков. — Если дублёр будет упираться в проспект Труда, особого смысла в нём не будет. Его нужно как-то заводить в центр через железную дорогу, иначе это очень дорогой способ подвинуть пробки с одного места на другое».
Пробка над землёй
На днях у автомобилистов был настоящий праздник: частично открылся проезд по развязке на ул. 9 Января, строительство которой заняло больше полутора лет и стоило воронежцам множества нервных клеток и потраченных впустую часов. Но не так давно глава области сообщил, что в следующем году начнутся ещё более масштабные работы — предстоит возвести развязку на Остужева. Правда, участники общественных слушаний, которые прошли 15 июня в Дом архитектора, выступили против проекта, который, на их взгляд, вовсе не решит проблему.
«Проекта фактически нет, — считает Юрий Новиков. — Есть очень странный документ со множеством банальнейших архитектурных ошибок. Допустим, мы поднимем ул. Остужева над Ленинским проспектом. Что дальше? Она упирается в развязку на ул. Минской. За 6 млрд руб. мы поднимем пробку над уровнем земли. Что от этого изменится?»
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