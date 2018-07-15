Сколько в России осталось лапландцев

Лапландцы — один из самых таинственных народов северной Европы. Более современное его название — саамы. Возраст этого этноса насчитывает не менее 5000 лет. Ученые до сих пор спорят, кто такие лапландцы, и откуда они пришли.

Одни считают этот народ монголоидным, другие доказывают, что лапландцы — палеоевропейцы. Язык саамов относят к финно-угорским языкам, но сами лапландцы имеют десять диалектов саамского языка, которые настолько отличаются друг от друга, что могут называться самостоятельными. Это даже затрудняет общение одних лапландцев с другими.

Лапландцев осталось немного — около 60 тысяч человек. Больше всего саамов живет в Норвегии , меньше всего — в России

Испокон веков саамы жили вольной полукочевой жизнью. До XVII века они охотились и ловили рыбу, позже занялись оленеводством, которое стало для саамов основным занятием. Женщины славились умением украшать одежду и утварь бисером.

Во время кочевий лапландцы жили в остроконечных жилищах куваксах или ковас, которые покрывались оленьими шкурами. Существовали и постоянные жилища: коту или башня, представлявшие собой остроконечное шестигранное сооружение из бревен, и тупе, пырту — рубленный из бревен дом, в котором жили одна или две семьи. Стоянка саамов называлась погост.

Со временем саамы стали жить в скандинавских домах, избах и даже в ненецких чумах.

Этот древний народ славится неторопливым бытом, созерцательностью и философским отношением к жизни. Время у саамов течет по-другому, не так, как в суетливых городах.

Несмотря на попытки христианизации, лапландцы до сих пор остаются шаманистами, поклоняются культовым местам предков — «сета», где обитают духи. Сета часто становятся скалы или озера причудливой формы. Самым известным культовым местом саамов считается остров Укко на озере Инариньярви. Вплоть до 50-х годов прошлого века там приносились жертвы духам. До сих пор лапландцы считают это место царством богов, сами туда не ездят и другим не советуют.

Саамы считают, что в Лапландии 5 времен года, а не 4: зима, весна, лето, осень и Каамос — таинственное время полярной ночи, которое длится с середины декабря до конца января. В это время днем наступают волшебные синие сумерки, а по ночам небо Лапландии озаряется таинственным северным сиянием, которое можно видеть почти каждую ночь. Сами лапландцы считали, что в небе сияют снежинки, которые взметает в воздух своим магическим хвостом сказочная лиса, бегущая по своим делам далеко за горизонтом.

Собственно говоря, такой страны, как Лапландия, никогда не существовало. Иногда это название связывают с бывшей шведской провинцией Лаппланд или с финской провинцией Лаппи, но обычно Лапландией называли территорию, на которой жили саамы. И эта территория площадью в 400 квадратных километров располагается аж в четырех странах: в Финляндии , в Швеции , в Норвегии и даже в России.

Сами лапландцы называют свою страну Сапми, что на одном из диалектов означает «Земля саамов». Название же Лапландия когда-то давно придумали скандинавы и русские. Они называли саамов «лопарями», «лапнянами» или «лопью». От этих слов и возникло название народа — лапландцы, и название страны — Лапландия.

Столицей Лапландии считают город Рованиеми , который находится на линии Полярного круга. Кроме этого, лапландцы имеют свой флаг, который имеют право вывешивать на неофициальных торжественных мероприятиях, и свой национальный гимн, которым стал гимн одного из древних саамских родов.

В давние времена лапландцы занимали весь Кольский полуостров. Их численность стала сокращаться еще до революции из-за эпидемий, алкоголизма, браконьерской охоты пришлых людей на оленей, промышленного освоения земель и частичной ассимиляции. С тех пор положение их не улучшилось. За последние десять лет численность лапландцев сократилась еще на 11%.

Согласно данным переписи 2010 года, в России живет 1771 лапландцев. Только 13% из них занимаются рыбной ловлей, охотой и оленеводством.

Лапландцы России говорят на трех языках: это йоканьгско-саамский, на котором говорят не больше десяти человек, кильдинский саамский, который знают почти 500 человек, и колтта-саамский, который помнят 20 лаплдандцев. Колтта больше распространен в Финляндии — там на нем говорят 400 саамов. Раньше лапландцы России говорили еще и на бабинском-саамском, но теперь на нем уже никто не разговаривает.

Больше всего саамов живет в селе Ловозеро, которое называют столицей русской Лапландии. В последнее время саамы предпринимают попытки самоорганизоваться, наладить быт, справится с безработицей. Налаживают культурные связи с финскими лапландцами, пытаются сохранить культуру и языки.

Апатиты, Саамские языки преподают в нескольких школах и в техникуме. В городах Мурманск Мончегорск существуют курсы саамских языков, решается вопрос с преподаванием языка в университете в Мурманске. Мурманская государственная областная научная библиотека собирает лингвистические и справочные материалы по саамам, каждый год 22 мая проходит День саамского слова.

Одно время саамы возлагали надежду на организацию туристического бизнеса, но до сих пор эта идея остается в стадии проекта.