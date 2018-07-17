Депутаты Юга РФ предлагают предусмотреть гарантии трудоустройства для старшего поколения

МОСКВА , 17 июля. / ТАСС /. Парламенты регионов Южного федерального округа поддержали концепцию изменений в пенсионной системе России , при этом внеся свои предложения. В первую очередь, депутаты южных регионов предлагают предусмотреть гарантии трудоустройства как для молодых людей, так и людей старшего возраста, а также считают необходимым создать программу по переобучению кадров.

Согласно законопроекту об изменениях в пенсионной системе, который правительство РФ внесло в Госдуму 16 июня, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. Законопроект перед первым чтением в Госдуме, которое предварительно намечено на 19 июля, был направлен на отзыв в субъекты РФ. До 18 июля законопроект должны рассмотреть все региональные парламенты.

Повышение возраста — рост выплат

Во всех южных регионах пенсионные изменения обсуждали как властные структуры, так и общественные организации. Эксперты сошлись во мнении, что поэтапное увеличение пенсионного возраста — процесс необходимый: он позволит развивать экономику страны и повысить благосостояние общества. В парламенте Крыма повышение пенсионного возраста поддержали практически единогласно: «за» проголосовал 61 из 63 депутатов, один парламентарий был против и еще один воздержался.

"Решение задач по индексации пенсии россиян выше уровня инфляции невозможно без повышения налогов или увеличения пенсионного возраста, — высказал свое мнение журналистам председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов . — Из-за демографической ямы на рынке труда появились первые признаки дефицита кадров, численность рабочей силы в России сокращается, значит, и плательщиков в пенсионные фонды становится меньше".

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края также поддержали законопроект. «Мы понимаем, что если отсрочить рассмотрение этого вопроса на два — три года, то говорить о реальном повышении пенсии уже не представится возможным. Можно будет говорить только о сохранении существующего уровня. Мы голосуем за улучшение условий жизни людей пенсионного возраста, я глубоко убежден, что так будет», — сказал спикер заксобрания края Юрий Бурлачко

Гарантии трудоустройства

Необходимость модернизации пенсионной системы признали также депутаты городского собрания Сочи . При этом председатель горсобрания Виктор Филонов отметил, что необходимо принять целый пакет нормативных актов, которые бы, в частности, «давали уверенность в трудоустройстве и жителям в возрасте, и молодежи».

Предусмотреть дополнительные гарантии трудоустройства считают необходимым также депутаты Астраханской областной думы. В центр занятости населения Астрахани ежегодно обращаются для поиска работы 20 тыс. человек: 7% из них (около 1400 человек) — это люди предпенсионного возраста, еще 3% (порядка 600 человек) — пенсионеры.

"По опыту знаю, что это люди [предпенсионного возраста и пенсионеры], которые попали под сокращение по возрасту. Поэтому отдельного внимания заслуживает проработка именно механизма защиты граждан предпенсионного возраста от увольнения, чтобы работодатели не злоупотребляли возможностью «омолодить» коллектив", — отметила директор астраханского центра занятости населения Людмила Шевченко

В свою очередь депутат Госдумы РФ Александр Носов на встречах с избирателями в Еланском районе Волгоградской области заверил, что в правительстве РФ разрабатываются разные механизмы, в том числе законодательные, для кардинального изменения подхода к трудоустройству возрастных работников и молодежи без опыта. «Одновременно с пенсионной реформой будет проводиться реформа социальной системы, направленная на повышение качества жизни населения. Так что корректировка пенсионного законодательства уровень жизни пенсионеров, безусловно, повысит», — сказал депутат.

Парламентарии законодательного собрания Ростовской области предложили поощрять работодателей, которые будут сохранять рабочие места для людей предпенсионного возраста. «Им [работодателям] можно было бы предоставлять льготы по уплате взносов в ПФР и другие социальные фонды. Считаем также, что нужна программа профессиональной переподготовки, такая помощь должна осуществляться за счет бюджетных средств», — добавил председатель заксобрания Ростовской области Александр Ищенко

Кроме того, ростовские депутаты предлагают сохранить льготный период выхода на пенсию учителям и врачам, а также считают важным внедрять изменения в пенсионную систему плавно. Такое же мнение высказали и депутаты народного хурала (парламента) Калмыкии , которые уже отправили положительный отзыв о законопроекте в Госдуму РФ.

Мотиватор для здоровья

Депутаты Адыгеи в понедельник на сессии парламента большинством голосов тоже поддержали пенсионные изменения: за одобрение законопроекта проголосовали 36 депутатов из 49. В частности, депутат и главный тренер сборной Адыгеи по боксу Владимир Овчинников рассказал, что в свои 67 лет он в прекрасной форме: 30 раз подтягивается и быстро бегает. Руководитель предприятия «Картонтара» Сергей Погодин отметил, что сейчас искусственно создаются ограничения для тех, кто может и хочет работать.

"Закон [о повышении пенсионного возраста] надо было принимать еще вчера. С позиции врача могу сказать, что пенсионная реформа — хороший мотиватор, чтобы следить за своим здоровьем, проходить диспансеризацию", — подчеркнула на сессии парламента Адыгеи врач Елена Любченко.

Практически все парламенты южных регионов уже отправили свои предложения и положительные отзывы о пенсионных изменениях в Госдуму РФ.