Депутаты Юга РФ предлагают предусмотреть гарантии трудоустройства для старшего поколения 

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Парламенты регионов Южного федерального округа поддержали концепцию изменений в пенсионной системе России, при этом внеся свои предложения. В первую очередь, депутаты южных регионов предлагают предусмотреть гарантии трудоустройства как для молодых людей, так и людей старшего возраста, а также считают необходимым создать программу по переобучению кадров.
Согласно законопроекту об изменениях в пенсионной системе, который правительство РФ внесло в Госдуму 16 июня, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. Законопроект перед первым чтением в Госдуме, которое предварительно намечено на 19 июля, был направлен на отзыв в субъекты РФ. До 18 июля законопроект должны рассмотреть все региональные парламенты.
Повышение возраста — рост выплат
Во всех южных регионах пенсионные изменения обсуждали как властные структуры, так и общественные организации. Эксперты сошлись во мнении, что поэтапное увеличение пенсионного возраста — процесс необходимый: он позволит развивать экономику страны и повысить благосостояние общества. В парламенте Крыма повышение пенсионного возраста поддержали практически единогласно: «за» проголосовал 61 из 63 депутатов, один парламентарий был против и еще один воздержался.
"Решение задач по индексации пенсии россиян выше уровня инфляции невозможно без повышения налогов или увеличения пенсионного возраста, — высказал свое мнение журналистам председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов. — Из-за демографической ямы на рынке труда появились первые признаки дефицита кадров, численность рабочей силы в России сокращается, значит, и плательщиков в пенсионные фонды становится меньше".
Депутаты законодательного собрания Краснодарского края также поддержали законопроект. «Мы понимаем, что если отсрочить рассмотрение этого вопроса на два — три года, то говорить о реальном повышении пенсии уже не представится возможным. Можно будет говорить только о сохранении существующего уровня. Мы голосуем за улучшение условий жизни людей пенсионного возраста, я глубоко убежден, что так будет», — сказал спикер заксобрания края Юрий Бурлачко.
Гарантии трудоустройства
Необходимость модернизации пенсионной системы признали также депутаты городского собрания Сочи. При этом председатель горсобрания Виктор Филонов отметил, что необходимо принять целый пакет нормативных актов, которые бы, в частности, «давали уверенность в трудоустройстве и жителям в возрасте, и молодежи».
Предусмотреть дополнительные гарантии трудоустройства считают необходимым также депутаты Астраханской областной думы. В центр занятости населения Астрахани ежегодно обращаются для поиска работы 20 тыс. человек: 7% из них (около 1400 человек) — это люди предпенсионного возраста, еще 3% (порядка 600 человек) — пенсионеры.
"По опыту знаю, что это люди [предпенсионного возраста и пенсионеры], которые попали под сокращение по возрасту. Поэтому отдельного внимания заслуживает проработка именно механизма защиты граждан предпенсионного возраста от увольнения, чтобы работодатели не злоупотребляли возможностью «омолодить» коллектив", — отметила директор астраханского центра занятости населения Людмила Шевченко.
В свою очередь депутат Госдумы РФ Александр Носов на встречах с избирателями в Еланском районе Волгоградской области заверил, что в правительстве РФ разрабатываются разные механизмы, в том числе законодательные, для кардинального изменения подхода к трудоустройству возрастных работников и молодежи без опыта. «Одновременно с пенсионной реформой будет проводиться реформа социальной системы, направленная на повышение качества жизни населения. Так что корректировка пенсионного законодательства уровень жизни пенсионеров, безусловно, повысит», — сказал депутат.
Парламентарии законодательного собрания Ростовской области предложили поощрять работодателей, которые будут сохранять рабочие места для людей предпенсионного возраста. «Им [работодателям] можно было бы предоставлять льготы по уплате взносов в ПФР и другие социальные фонды. Считаем также, что нужна программа профессиональной переподготовки, такая помощь должна осуществляться за счет бюджетных средств», — добавил председатель заксобрания Ростовской области Александр Ищенко.
Кроме того, ростовские депутаты предлагают сохранить льготный период выхода на пенсию учителям и врачам, а также считают важным внедрять изменения в пенсионную систему плавно. Такое же мнение высказали и депутаты народного хурала (парламента) Калмыкии, которые уже отправили положительный отзыв о законопроекте в Госдуму РФ.
Мотиватор для здоровья
Депутаты Адыгеи в понедельник на сессии парламента большинством голосов тоже поддержали пенсионные изменения: за одобрение законопроекта проголосовали 36 депутатов из 49. В частности, депутат и главный тренер сборной Адыгеи по боксу Владимир Овчинников рассказал, что в свои 67 лет он в прекрасной форме: 30 раз подтягивается и быстро бегает. Руководитель предприятия «Картонтара» Сергей Погодин отметил, что сейчас искусственно создаются ограничения для тех, кто может и хочет работать.
"Закон [о повышении пенсионного возраста] надо было принимать еще вчера. С позиции врача могу сказать, что пенсионная реформа — хороший мотиватор, чтобы следить за своим здоровьем, проходить диспансеризацию", — подчеркнула на сессии парламента Адыгеи врач Елена Любченко.
Практически все парламенты южных регионов уже отправили свои предложения и положительные отзывы о пенсионных изменениях в Госдуму РФ.