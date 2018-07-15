Болельщики в фан‑зоне около МГУ остались довольны финалом ЧМ‑2018

Болельщики, смотрящие финальный матч чемпионата мира в фан-зоне на Воробьевых горах, встретили финальный свисток бурными овациями, передает в воскресенье корреспондент РИАМО

Сразу же после свистка вверх полетели шапки и бутылки с водой, у зрителей в фан-зоне это уже входит в традицию, таким способом встретили несколько забитых мячей, как сборной Франции , так и сборной Хорватии

«Я ни за кого не болел сегодня. Решил посмотреть со всеми, думаю, что не прогадал. Рад за французов, они больше заслужили этот кубок», — сказал один из болельщиков.

Возле палаток с едой начали танцевать и петь испанские фанаты.

«Матч был интересный. Я за хорватов был. Они нам все же ближе по духу. Но получилось, как получилось. Значит французы больше хотели», — сказал Сергей, который стоял с хорватским флагом на плечах.

Некоторые болельщики решили не ждать церемонии вручения кубка и уже покидают территорию фан-зоны.