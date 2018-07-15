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Болельщики в фан‑зоне около МГУ остались довольны финалом ЧМ‑2018
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Болельщики в фан‑зоне около МГУ остались довольны финалом ЧМ‑2018 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Болельщики, смотрящие финальный матч чемпионата мира в фан-зоне на Воробьевых горах, встретили финальный свисток бурными овациями, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.
Сразу же после свистка вверх полетели шапки и бутылки с водой, у зрителей в фан-зоне это уже входит в традицию, таким способом встретили несколько забитых мячей, как сборной Франции, так и сборной Хорватии.
«Я ни за кого не болел сегодня. Решил посмотреть со всеми, думаю, что не прогадал. Рад за французов, они больше заслужили этот кубок», — сказал один из болельщиков.
Возле палаток с едой начали танцевать и петь испанские фанаты.
«Матч был интересный. Я за хорватов был. Они нам все же ближе по духу. Но получилось, как получилось. Значит французы больше хотели», — сказал Сергей, который стоял с хорватским флагом на плечах.
Некоторые болельщики решили не ждать церемонии вручения кубка и уже покидают территорию фан-зоны.
Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.
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