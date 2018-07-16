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«Житомирский Тоmb Ridеr»: ограблены могилы евреев, убитых во времена Холокоста
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«Житомирский Тоmb Ridеr»: ограблены могилы евреев, убитых во времена Холокоста 

Пятый канал 27 минут назад
Фото: Пятый канал
На Украине обсуждают очередное разграбление могилы жертв Холокоста, на этот раз в Житомирской области — на окраине Бердичева. Это не первый случай подобного вандализма. Неизвестные каждое лето грабят захоронения людей.
— Целые бригады копателей ищут в могилах зверски убитых гипотетические драгоценности, при том, что у евреев перед убийством обычно отбирали все ценные вещи, — рассказал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
Ранее министерство по делам диаспоры Израиля в 2017 году зафиксировало рост количества антисемитских инцидентов на Украине. По словам исследователей, это происходит из-за отсутствия реакции со стороны властей, которые прославляют национализм.
Ранее Пятый Канал сообщал, что в Норвегии вандалы осквернили памятник советским военнопленным.
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