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Еще пять нигерийцев без обратного билета домой привезли в столицу с вокзалов Подмосковья
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Еще пять нигерийцев без обратного билета домой привезли в столицу с вокзалов Подмосковья 

РИАМО 51 минуту назад
Фото: РИАМО
Количество граждан Нигерии, приехавших в Россию на заработки и оставшихся без билетов домой из-за мошеннических действий, увеличилось до 86 пострадавших, пять человек привезли в столицу с вокзалов Подмосковья, сообщил РИАМО правозащитник, лидер движения «Альтернатива», борец против рабства Олег Мельников.
«Из вокзалов Московской области к нам привезли еще пятерых граждан Нигерии. Теперь общее количество пострадавших у нас 86 человек. Их число еще может увеличиться. Но эти пять человек отказались от нашей помощи, они сказали, что сами найдут себе жилье, хостел им не понадобился. Выезжать они тоже хотят сами», — сказал Мельников.
Он добавил, что вопрос об отправке остальных граждан Нигерии на родину будет решаться с посольством африканской республики в понедельник.
Ранее он сообщал, что посольство Нигерии выделило деньги на заселение данных людей в хостелы на несколько дней. За это время нигерийское посольство обещало решить вопрос с возвращением своих граждан на родину.
Нигерийцы воспользовались чемпионатом мира по футболу для того, чтобы приехать в Россию. Им на родине обещали, что они здесь найдут работу, что их возьмут в сборную России по футболу, была масса обещаний, а также им продали Fan ID за 300 долларов, хотя он выдается бесплатно.
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