Новые правила маркировки молочных продуктов вступили в силу

МОСКВА , 16 июл — РИА Новости . Изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» вступают в силу 16 июля; благодаря им потребители смогут различать молокосодержащие продукты с добавлением или без добавления заменителей молочного жира.

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял поправки в техрегламент о безопасности молока и молочной продукции в ноябре 2017 года. Поправки, разработанные Минсельхозом РФ , ужесточают требования к маркировке молокосодержащих продуктов и уточняют их классификацию.

ЕЭК в своем сообщении отмечает, что теперь производители молочной продукции будут обязаны указывать сведения о наличии растительных масел в молокосодержащем продукте с заменителем молочного жира.

Так, на упаковке или этикетке выделяется информационное поле, куда будет наноситься надпись о том, что продукт содержит растительные масла, причем она должна быть контрастной по отношению к цвету поля. Жестких требований к оформлению и цветовой гамме этикетки и упаковки, впрочем, нет.

Исполнительный директор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов указал, что новая система маркировки предписывает производителям менять лицевую сторону упаковки и наносить на нее черную рамку с надписью «содержит растительные жиры».

"В России при этом есть предубеждения перед растительными жирами, поэтому многие производители, по нашей информации, полностью отказались от выпуска такой продукции. Важно после вступления в силу таких поправок следить за соблюдением новых правил, чтобы недобросовестные производители соблюдали требования к маркировке", — сообщил РИА Новости Белов.

Никаких «творожочков»

Теперь наименование молочного продукта, содержащего альтернативу молочному жиру, должно начинаться со слов «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира». «Исключение составляет сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь, мороженое с заменителем молочного жира», — добавляет ЕЭК.

В свою очередь информация о технологии производства молочной продукции с заменителем молочного жира должна указываться в виде слов «произведенный (изготовленный) по технологии». Должно указываться и понятие, установленное для этого продукта.

"Например, «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны», «молокосодержащий крем с заменителем молочного жира, произведенный по технологии творога», — указывается в сообщении.

При этом в наименовании товара с заменителем молочного жира слово «продукт» может быть заменено общетехническим термином, характеризующим консистенцию или структуру продукта: крем, паста, соус. Одновременно вводятся ограничения на использование молочных терминов в фирменных наименованиях при маркировке молочной продукции — они не должны вводить потребителя в заблуждение.

"На этикетках исключаются также слова, образованные от понятий молочных продуктов, например, «сыроподобный», «сырный», «сыродельный», «сычужный», «сметанка», «творожочек», «сливочки», «маслице», «творожок» и тому подобные", — подчеркивает ЕЭК.

Переходный период

Производители ЕАЭС до 16 января 2019 года смогут выпускать молочную продукцию со старой маркировкой и продавать ее, если они имеют документы об оценке соответствия продуктов требованиям техрегламента, выданные до дня вступления в силу поправок.

"Кроме того, обращение такой продукции, выпущенной в данный период, допускается в течение всего срока ее годности, который установлен изготовителем", — добавляется в сообщении ЕЭК.

По оценке заместителя руководителя Роскачества Елены Саратцевой, первые продукты в новой упаковке появятся на прилавках осенью. «Полный переход произойдёт ближе к середине 2019 года, когда из оборота выйдут молочные продукты с большим сроком годности; такие как ультрапастеризованное молоко и некоторые виды кисломолочных продуктов», — добавила она.

Представитель Роскачества также указала, что уточнение правил маркировки может положительно сказаться на добропорядочных производителях, поскольку спрос на качественные молочные продукты возрастет.

"Мы не говорим об опасности продукции, произведенной с применением растительных жиров — более того, например, за рубежом потребление таких продуктов растет. Но необходимо полное и правдивое информирование потребителя о составе продукта, который он покупает", — добавила Саратцева.