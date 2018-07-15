«Прошло почти три недели»: жители Прикамья выйдут на поиски 71-летней пенсионерки

Последний раз её видели в конце июня Пермские поисковики выйдут на поиски Ираиды Бардановой, которая должна была приехать в Пермь с дачи 7 июля, но так и не вернулась. На связь она не выходит. — 20 июня она поехала на дачу к пенсионеру Василию, который её туда позвал. Дача находится в кооперативе «Сантехник» рядом с деревней Столбово Пермского района, — рассказала 59.ru внучка Ираиды Яна. — 23 июня я пыталась до бабушки дозвониться, но телефон был вне зоны сети. Через три дня я добралась до этой дачи и бабушка пообещала приехать в Пермь 7 или 8 июля. По словам Яны, 23 июня — день, когда она последний раз видела Ираиду. Она пыталась связаться с бабушкой 6 июля, но тщетно — телефон молчал. Через неделю в «Сантехник» поехал сын Ираиды Сергей, который её уже там не обнаружил. На даче находился один Василий. — Мой дядя поехал её искать. Он туда приехал, а там был только один Василий. Сергей спросил: «А где мама?», Василий спокойно ответил: «Я 28 июня проснулся утром, а её нет нигде. Вещей тоже нет — и сумку, и телефон — всё, что при ней было, она забрала». С тех пор мы не можем её найти, — продолжила Яна. Родственники пенсионерки написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. Поиски начнутся завтра. Волонтеры призывают присоединиться к ним. Сбор желающих будет в 10:00 в поселке Кукуштан, на улице Чапаева, 36 у здания участкового пункта полиции. Поисковики советуют взять с собой из одежды головной убор, удобную обувь и яркий жилет. Также следует взять питьевую воду, еду, защиту от клещей и, по возможности, рацию. Для выезда пермяков будут формироваться экипажи. Для этого необходимо связаться с организатором поисков Александрой по телефону 89128804160. Родственники просят связаться с ними всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Ираиды Бардановой. Информацию можно передать внучке Ираиды Яне по телефону 89068875131. Ранее мы писали про потерявшуюся 27-летнюю девушку.