Последствия социальной помощи в Швеции для ее населения.

Многие американские либералы считают Швецию страной с образцовым обществом, равенством полов, и уважением к родительским обязанностям. Ее социальная помощь включает отличные бесплатные или дешевые роддома, 480 дней оплачиваемого отпуска как для биологических, так и для приемных родителей, и дополнительный отпуск для матерей, занятых на физически сложных работах. Шведские родители могут сократить свои ежедневные рабочие часы (и зарплату) на четверть, пока ребенку не исполнится 8.

Однако у всей этой государственной помощи есть своя цена. В Швеции крупнейший подоходный налог в мире — 61.85%. За счет этих денег оплачиваются услуги, которыми с радостью воспользовалось бы множество американских женщин, однако при этом на женщин оказывается давление, чтобы они вернулись на работу по правительственному графику, а не по своему собственному. Также, шведские власти финансируют государственные детские сады (которые называют дошкольными учреждениями), считая, что детям лучше расти в обществе профессиональных воспитателей, чем собственных матерей.

Если мать решает, что хочет остаться дома, с детьми, дольше, чем того допускает одобренный государством оплачиваемый отпуск, ей перестают платить. Это приводит к огромным тратам среди таких семей, а также общественному давлению. Моя 32-летняя подруга рассказала мне, что когда она гуляла в парке с двухлетним сыном, ее окружила группа женщин, обругавших ее за то, что она не отправила мальчика в детский сад.

Шведские власти стремятся предоставить обоим полам равные рабочие условия, что заслуживает уважения. Однако ради этой цели они проповедуют ложную идею, что матери не имеют для своих детей уникального значения. Женщин, предпочитающих остаться дома с маленькими детьми, называют отсталыми и противостоящими феминистическому движению. «Феминистская инициатива», радикальная политическая партия, считает детские сады способом «избавить женщин от материнских инстинктов».

Шведская политика в отношении матерей может способствовать экономическому росту и равенству, но она неблагоприятна для общественного и эмоционального развития маленьких детей. Есть достаточно научных доказательств того, что государственные детские сады вредят маленьким детям. Там слишком низкое соотношение персонала к детям, а обстановка приводит ребенка в замешательство, оказывает излишне стимулирующее воздействие и потенциально наносит ущерб развитию его мозга.

90% шведских детей младше 5 идут в детский сад. Весьма вероятно, что это способствует распространению психологических проблем. В 2012 году порядка 20% шведских подростков сообщали о по крайней мере пяти случаях саморазрушающего поведения, а в 2013 количество самоубийств среди подростков достигло пика за 25 лет.

При всей борьбе за равенство, шведская рабочая среда — одна из наиболее разделенных по половому признаку в мире. Почти 80% шведских матерей работают, по сравнению с 70% американских. Шведские женщины непропорционально представлены в таких стереотипно женских учреждениях, как ясли и детские сады, и недостаточно представлены в «мужских» областях, таких как финансы и инженерия.

Шведские женщины занимают только 36% мест в области менеджмента — меньше, чем в США Канаде , Франции, России или Австралии . Медианная зарплата шведских женщин на 13.4% меньше, чем у шведских мужчин. В 2013 72% работодателей составляли мужчины. Во многих детских садах, которые должны были «избавить женщин от материнских инстинктов», работают женщины, которых необходимость работать разлучила со своими детьми.

Хотя Швеция многое сделала, чтобы избавиться от бедности, она создает общество, в котором дети страдают от эмоциональной нищеты. Детям нужны их родители, а маленьким детям в особенности нужны их матери. Меня беспокоит то, что США двигаются в том же направлении. Женщины все больше стремятся — или вынуждены стремиться — к карьерным и профессиональным достижениям, а не к семейной деятельности. Как и шведы, американцы обесценили родительский труд, в особенности материнство, и взращивают недостаточно эмоционально развитых молодых людей, неспособных поддерживать с кем-то близкие отношения и превращаться в независимых взрослых.

Я считаю себя феминисткой, но где благо для женщин в том, чтобы отрицать значимость труда, которого требует взращивание здоровых, уравновешенных детей? Вместо того, чтобы принуждать женщин к выгодным для экономики страны решениям, обществу следует дать им возможность делать выборы в своих интересах, и в интересах своих семей.