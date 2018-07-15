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«Биотум» поддерживает фотографов
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«Биотум» поддерживает фотографов 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
В парке «Дружба» прошел второй фестиваль любителей фотографии, партнером которого выступило инновационное предприятие «Биотум».
Напомню, что новое городское предприятие является одним из лидеров по производству продуктов для строительства домов, городов и дорог из битума.
Компания представила на фестивале выставку своих работ и работ известного владимирского фотографа Владимира Чучадеева в стиле «как было и как стало», тем самым показав, что было на участке земли в Юрьевце, и как преобразилась эта территория.
Также биотумовцы создали, так называемые, облачные сообщения, с которым каждый мог также сфотографироваться на память.
Помимо праздника фотографии гостей ожидали мастер-классы от творцов фотожанра Нико Николаса из Москвы и Марины Прониной из Владимира.
Фотографы популярно рассказали горожанам, как делать качественные и красивые фотографии в домашних условиях.
Кроме того, посетители парка могли сделать фотографии с лисами и лошадьми.
Как отметила директор «Дружбы» Татьяна Моторина, фотофестиваль дает возможность фотографам не просто продемонстрировать свои лучшие работы, но и пообщаться оффлайн.
«Эта идея у нас появилась в 2015 году, а с 2016-го мы стали устраивать этот фотофестиваль. У нас тут проходит и «Фотосушка» и «Фотоквест». Можно познакомиться с интересными людьми и узнать, как сделать прекрасные картинки в портретном стиле, пейзаже, натюрморте или репортаже. В этом году нас поддерживают спонсоры, в числе которых и предприятие «Биотум». Мы благодарны им за оказанную помощь, в том числе и в проведении таких мероприятий », рассказала директор парка.
Под конец фестиваля партнер проекта НПП «Биотум» вручил участникам свои памятные подарки. Как сообщила пресс-служба компании, такие фестивали будут поддержаны предприятием и в будущем.
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