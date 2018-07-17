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Сотрудники орловской Госавтоинспекции провели для школьников и их родителей мероприятие «По безопасной дороге»
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Сотрудники орловской Госавтоинспекции провели для школьников и их родителей мероприятие «По безопасной дороге» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Цель веселого и познавательного праздника — напомнить детям и взрослым о важности соблюдения правил дорожного движения.
Мероприятие состоялось в одном из торгово-развлекательных центров Орла, где зачастую проводят досуг дети и родители.
О проблеме детского дорожного травматизма собравшимся рассказали сотрудники Госавтоинспекции. Они обратились к родителям с рекомендацией формировать у детей навыки безопасного поведения на улице, дороге и в транспортном средстве, напомнили о необходимости воспитывать у детей чувство ответственности за свое поведение на улице и добиваться того, чтобы соблюдение правил дорожного движения стало для них привычкой.
Чтобы мероприятие запомнилось всем присутствующим, сотрудники Госавтоинспекции использовали различные игровые формы. Ребята изучали дорожные знаки, вырезали и демонстрировали светоотражающие элементы. Помогали полицейским ростовые куклы. Стоит отметить, что и родители были активными участниками эстафет.
В завершение мероприятия все участники получили от сотрудников ГИБДД познавательные брошюры по безопасности дорожного движения. Дети ещё долго не отпускали мультипликационных героев и полицейских, задавали вопросы и фотографировались на память.
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