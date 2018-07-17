Сотрудники орловской Госавтоинспекции провели для школьников и их родителей мероприятие «По безопасной дороге»

Цель веселого и познавательного праздника — напомнить детям и взрослым о важности соблюдения правил дорожного движения.

Мероприятие состоялось в одном из торгово-развлекательных центров Орла, где зачастую проводят досуг дети и родители.

О проблеме детского дорожного травматизма собравшимся рассказали сотрудники Госавтоинспекции . Они обратились к родителям с рекомендацией формировать у детей навыки безопасного поведения на улице, дороге и в транспортном средстве, напомнили о необходимости воспитывать у детей чувство ответственности за свое поведение на улице и добиваться того, чтобы соблюдение правил дорожного движения стало для них привычкой.

Чтобы мероприятие запомнилось всем присутствующим, сотрудники Госавтоинспекции использовали различные игровые формы. Ребята изучали дорожные знаки, вырезали и демонстрировали светоотражающие элементы. Помогали полицейским ростовые куклы. Стоит отметить, что и родители были активными участниками эстафет.

В завершение мероприятия все участники получили от сотрудников ГИБДД познавательные брошюры по безопасности дорожного движения. Дети ещё долго не отпускали мультипликационных героев и полицейских, задавали вопросы и фотографировались на память.