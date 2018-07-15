Маск в опасности: как спасти репутацию миллиардера после истории с тайскими детьми

На этой неделе успехом закончилась сложная и длительная операция по спасению членов школьной футбольной команды и их тренера, которые на протяжении нескольких недель находились в заблокированной из-за погодных условий семикилометровой пещере в Таиланде . Все 12 подростков и тренер живы и проходят курс восстановления в одной из местных больниц. Ранее также сообщалось, что в течение многодневной спасательной операции погиб один из профессиональных водолазов, доставлявших группе кислородные баллоны.

На фоне этих событий в мировой прессе вновь возросло количество заголовков с упоминанием Илона Маска и его компаний. Команда инженеров SpaceX и Boring Company под руководством Маска предложила властям Таиланда несколько решений по эвакуации: сначала была анонсирована труба с воздушными шлюзами — «воздушный туннель», через который предполагалось вывести группу, затем показали испытания мини-субмарины, собранной на основе частей ракеты-носителя Falcon 9 и призванной переправлять застрявших подростков через затопленные водой части пещеры. В итоге школьников и их тренера спасли более традиционным способом: переправили по одному под водой в сопровождении профессиональных дайверов и оборудования. В то же время, общественность успела обвинить Маска (не впервые!) в агрессивном самопиаре на человеческих бедах и неадекватной самоуверенности в решении сверхсложных вопросов — в данном случае, касающихся сохранения жизни людей.

По каким правилам играет Маск, и стоит ли повторять его социальную и коммуникационную стратегии?

С одной стороны, Илон Маск действует в соответствии с ситуацией. В чрезвычайной ситуация помощь действительно может понадобиться на самых разных уровнях: от государств до частных волонтеров и корпораций. Имеющие ресурсы (научные, технические и инженерные) компании и их лидеры, вовремя предлагающие такую помощь, имеют возможность выглядеть уместно и благородно. Задолго до финала, когда специалисты только искали пути вывода школьников из пещеры, Маск предложил свои ресурсы для «определения места положения людей, откачки воды или энергоснабжения» — максимально широкая формулировка, при этом учитывающая ключевые инженерные компетенции проектов Маска.

Не стоит обвинять компании в пиаре на трагедии только потому, что помощь была предложена: на самом деле, интерес медиа и корпораций в освещении всего, имеющего отношения к горячей теме обоюдный: даже если вдруг вы собрались помочь «тихо», у вас это не получится. С другой стороны, широко распространяющаяся информация об акте помощи (даже планируемом и потенциальном) — это лучший стимул для других сторон проявить участие — факт, доказанный мировыми благотворительными практиками.

Илон продемонстрировал не только оперативность, но и вовлеченность свою и команды: выезд в Таиланд на место событий, постоянное освещение ситуации. В контексте событий в Таиланде Маск показывает нам не только инженерный потенциал, он также в очередной раз демонстрирует, что для него не существует государственных границ (многие успели связать Таиланд и интересы Маска в юго-восточной Азии) и что он сам формирует свое медиапространство — хорошие посылы в контексте претензий на мировое бизнес-лидерство.

И, наконец, Илона вряд ли можно обвинить в «пустой болтовне»: помимо истории с тайскими школьниками, где предложенная помощь не пригодилась, мы видим много примеров, где он и его проекты реально помогают. Например, в прошлом году Маск и его батареи Tesla обеспечили электроэнергией 662 дома в населенных пунктах Пуэрто-Рико , оставшихся без электричества из-за сильнейшего ураганов. Недавно Илон пообещал жителям города Флинт, штат Мичиган, решить проблему с обеспечением населенного пункта питьевой водой. Таким образом, стратегия помощи с базовыми ресурсами — вода, энергия, физическая безопасность — не только подсвечивает в правильном ракурсе инженерную деятельность команды Маска и его амбиции, но и приносит реальную пользу. И если помощь приходит, то широкое ее освещение — это кажется, вполне справедливый «возврат инвестиций», не так ли?

Повод задуматься

С другой стороны, есть моменты, в которых Маск вполне заметно «перегибает палку». Поработав над ними, он, вероятно, мог бы сделать свою коммуникацию боле устойчивой и вызывающей больше доверия.

Возможно, Илону стоит учесть обвинения в несерьезности и поверхностности своих предложений именно на уровне подачи информации. Визионерство, неприкрытая амбициозность и максимальная экстравертированность героя раздражают многих сами по себе и придают вообще любым идеям Маска оттенок «шапкозакидательства». Допускаем, что в визионерском мире Илона лучше пообещать пять раз и сделать один, чем вообще не обещать и не делать, но общественность склонна думать по-другому и, конечно, вам припомнят все «пустое» (или то, что выглядело «пустым») — особенно, если дело касалось экстремальной ситуации.

Маску не хватает фактуры: нужно больше объяснений о том, как работает то или иное решение, комментарии инженеров и просто более конкретная и структурированная подача информации. Вообще, выглядит так, что Маску давно нужно работать над созданием альтер-эго — героем, который бы работал не на восторженную, а на скептически настроенную публику и объяснял бы идеи Маска более детально с технической точки зрения, снижая градус «научной фантастики» там, где этот градус не совсем уместен. Но способно ли эго Илона выдержать присутствие второго героя — этого мы пока не знаем.

Маску не стоило обвинять власти Таиланда в некомпетентности за отказ от его помощи. Экс-губернатор Чианграй и действующий губернатор провинции Пхаяо Наронгсак Осоттханакон, который также являлся главой штаба спасательной операции, заявил, что изобретение Маска не будет использоваться при эвакуации школьников из пещеры. Он отметил, что это изделие «высокой сложности», но оно не имело практической ценности для данной спасательной операции.

«Бывший губернатор тайской провинции (которого неверно описали как главу спасательной операции) не является экспертом по данному вопросу. Инженеры SpaceX абсолютно уверены, что мини-субмарина может пройти весь путь и продемонстрировать это в любое время» — написал Маск в твиттере.

Столь прямое противопоставление своей экспертизы и экспертизы людей, отвечающих напрямую за жизнь школьников в рамках эвакуации, и одновременно попытка дискредитировать официальный статус комментатора с тайской стороны выглядело как слова человека, для которого оправдаться или защитить свою разработку намного важнее, чем достичь совместного позитивного результата.

И хотя позже Илон поздравил спасателей с удачным завершением операции, его резкий выпад, безусловно, бросил тень на абсолютно важнейшую — гуманитарную — составляющую истории.

Илону и его команде также не помешал бы простой, красивый и бескорыстный жест в финале истории со спасательной операцией в Таиланде. Пусть спасение состоялось в итоге без их участия, погрузившись в историю настолько глубоко, они вполне могли бы предложить властям Таиланда, школьникам и/или их семьям что-то даже несвязанное напрямую со своими изобретениями. Маск написал, что оставляет мини-субмаринау в Таиланде «на случай, если она может пригодиться», но с коммуникационной точки зрения речь немного о другом: не оставить что-то, что уже не пригодилось, а сделать в финале то, в чем может быть потребность (пусть и не такая героическая как спасение жизни).

К примеру, клуб Manchester United (очень популярный в Азии), поклонниками которого, как выяснилось, является большинство членов спасенной футбольной команды, позвал ребят в гости в Манчестер после того как выяснилось, что по медицинским показаниям они не успеют приехать на финал Чемпионата мира, на который их ранее пригласила FIFA.

Илону не хватило какой-то похожей идеи, простого жеста, чтобы завершить историю на подъемной ноте. Возможно, мы еще увидим такую идею в твиттере Маска на следующей неделе.

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