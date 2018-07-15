Тупик Яшина: как Анатольич мэрские выборы слил

Немного грустной истории. Которая, возможно, кому то покажется ещё и поучительной.

Но сразу оговорюсь: кандидатам, которые боролись до конца и относились к выборам всерьёз, но не смогли пройти муниципальный фильтр — мой респект. Дорогу осилит идущий (рано или поздно), а не врущий.

Вернёмся чуточку назад во времени. В конце 2016 года, сразу после парламентских выборов, с группой партийного актива мы задумали амбициозный и живой проект для будущего участия в муниципальных выборах. Такого массового участия, с наибольшим охватом разных районов.

С надеждой нарастить московские мускулы, перед лицом гнетущего муниципального фильтра. Концепцию разработали, худо-бедно стартовали на голом энтузиазме. Наивно полагали, что вот сейчас резво начнем, первые люди пойдут и фонд с Анатольичем нас заметят, повернуться к лесу задом, а к нам передом. Не тут то было. Навальный всем своим существом стал выражать болезненный скепсис:

— Ну кому нужны эти мундепы? — Ну что зависит от этих мундепов? — Полномочий от них никаких не получим, зато провозимся всё лето.

Тут надо отметить, что денег и прочих земных благ никто не просил. Проекту необходимо было общественное признание и разумный пиар от биг босса. Босс слился, проект сдох. Если называть вещи своими именами.

С развитием президентской кампании, тон поменялся, но снова не в лучшую сторону. Теперь Анатольич стал откровенно юлить:

— Ну, конечно, в августе мы кого-то поддержим. Куда же мы денемся.

Этим «кем-то» стал Илья Яшин . Кандидат от фонда «на всякий случай». Плохонький, но свой, верный. Фонд стал тянуть Яшина: аккуратно, без ряби в глазах, но на полную катушку. Условие ему поставили одно, но жёсткое и ответственное — в команде будущих депутатов не должно быть «опасных людей». Под опасными подразумевалась люди, которые даже теоретически могли взбрыкнуть в сторону фонда или быть в команде соперников по оппозиции.

По другим кандидатам позиция была более простецкая — не помогать. Не использовать никаких ресурсов президентской кампании. Точка. Многие наши верные сторонники пошли в «чужих проектах», как мы тогда называли тот же проект Гудкова/Каца. Мы им ни чем помочь не могли. Конечно, люди обижались. Наши дурацкие отмазки в духе «мы не помогаем никому, потому что всем помочь не можем» — звучали нелепо.

Сразу после выборов в сентябре поползли разговоры о планах Навального на мэрские выборы. Яшин стал безальтернативной кандидатурой. Статус главы муниципалитета теперь давил и обязывал. Давил и Навальный, убеждая сомневающегося Яшина. На кону стоял резонный интерес: в Москве нельзя остаться без собственного кандидата. Удар по имиджу. Молодёжь не поймёт.

Попытки выстроить кампанию через мощности Яшина несли в себе заведомый провал. Еще в конце 2017 года вырисовывалось полное отсутствие яшинских возможностей действовать без старика Навального. Фонд не рисковал открыто вмешиваться, дожидаясь удобной для себя развязки с мэрскими праймериз, перспективы которых таяли на глазах. Как полагали тогда в президентской кампании — прежде всего, из-за самого Яшина, действовавшего пассивно и успевшего что-то наобещать Гудкову.

В итоге, фейковая кампания, рассчитанная на наиболее узкое и радикальное ядро. С основной целью: внушить всем, что не пустили главного оппонента, другие оппозиционеры вражины и мурзилки.

Подробный аналитика яшинской кампании, неизбежно наткнётся на тотальный разбор вранья с выдвижением:

Яшина не захотела выдвигать ни одна партия, даже Парнас (память у них оказалось не девичья). Без выдвижения от партии надо собирать минимум 36.000 подписей москвичей. Гигантская цифра. Для оппозиции и ранее неподъёмная. Подготовки к сбору подписей — не было видно вообще, даже в сетях! Той же команде АН было бы нереально собрать такое количество подписей, а они и не включались. Напомню, за период президентской кампании, в Москве удалось собрать не более 14.000 подписей. И это не чисто московских подписей, а вместе со всеми регионами.

Документы для первичной регистрации не подавались — поэтому избирательный счёт не мог быть открыт даже гипотетически. Соотвественно — подписные листы нельзя было бы изготовить. И тут даже никто не удосужился подрихтовать заведомый фейк.

Но, самое интересное и трогательное — это сбор подписей муниципальных депутатов. Яшин озвучил просто космическую для себя цифру — 90. Где список этих людей, где штаб по прохождению фильтра? Динамика его работы? Вспомнить 2013 год, когда даже при поддержке ЕдРа (о чем Яшин с АН сейчас тактично умалчивают) работал целый штаб по сбору подписей мундепов. Это всегда прозрачный, тяжёлый и видимый процесс. У Яшина даже намёка не было на его запуск. Толстый блеф, в который никто не поверил. Радикальные фанатики и те засомневались, а это я вам скажу — прорыв дамбы.

Навальному не по себе от такого неприкрытого провала, хотя именно он втянул Яшина в это авантюру, желая не упустить инициативу перед Гудковым. Яшин оказался не боец: банально испугался собирать подписи. Официально или хотя бы неофициально, чтобы застращать мэрию уровнем поддержки или доказать оппозиции свою исключительность на этой роли.

«Тупик Яшина» сложился не на ровном месте. Это результат долгой работы самого Навального по пренебрежению работой с мундепами (плюс отказ от мун. проекта в 17 году) и недобросовестный расчёт, что «пипл схавает любую подачу». Даже такую, когда есть очевидные и неоспоримые доказательства фейковости кампании.

Сам Яшин так и остался чуваком, над которым посмеиваются и всерьёз не воспринимают в фонде. По большому счету, по-настоящему он был нужен только как агент влияния в Парнасе. И сейчас вот.

Но вы сами всё увидели.