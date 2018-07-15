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Красивые, нежные и милые. Наталья Водянова и Барбара Палвин взорвали Интернет совместным фото
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Красивые, нежные и милые. Наталья Водянова и Барбара Палвин взорвали Интернет совместным фото 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Красивые, нежные и милые. Наталья Водянова и Барбара Палвин взорвали Интернет совместным фотоУ Натальи Водяновой обьявилась сестра? Супермодель из Нижнего Новгорода загадала пользоватетям Instagram загадку. Наташа опубликовала снимок с похожей на неё девушкой.
«Моя младшая сестра сегодня приехала ко мне в гости в Россию», — подписала снимок Водянова.
Фото набрало более 19 тысяч лайков. Пользователи Instagram принялись сыпать «сестёр» комплиментами. «Какие вы красивые, нежные и милые».
Оказалось, что на снимке не настоящая сестра Водяновой. На фото Наталья Водянова и Барбара Палвин.
В мире моды их давно называют «сёстрами». Некоторые даже в шутку называли Барбару дочкой Водяновой из-за определенного внешнего сходства.
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