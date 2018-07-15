Минобороны сопротивляется передаче поселка на Сахалине перед началом отопительного сезона

Минобороны затягивает передачу Горного в муниципальную собственность.

На совещании правительства Сахалинской области было принято решение подготовить бывший военный городок к зиме силами региона, не дожидаясь окончательного оформления документов по передаче собственности от Министерства обороны. Этот процесс начался еще в мае, но пока вопрос еще находится на рассмотрении в военном ведомстве. Юридически проводить работы на объектах региональные власти не имеют права, но в данном случае затрагиваются интересы сотен людей, проживающих в Горном.

Сейчас в селе проживают около 700 человек, на долю которых уж выпало немало испытаний. Жилфонд — а это 17 многоквартирных домов — сильно изношен, как и инженерные сети, регулярно возникают перебои с подачей ресурсов. Котельная работает не в полную мощность и требует замены котлов. Из-за этого прошлой осенью жители уже замерзали в своих домах. «Нет отопления уже неделю, дома 16 градусов с обогревателями в каждой комнате, при этом подстанция не выдерживает напряжения, и мы периодически сидим без электроснабжения. Выключают воду из-за гнилых труб. Хочется плакать», — жаловались тогда сельчане. Но коммунальные компании Минобороны не торопились решать проблемы военного городка.

В этом году на подготовку Горного к зиме власти Сахалинской области планируют выделить около 180 миллионов рублей: на ремонт котельной и инженерных сетей, теплотрассы и водовода, ремонт скважины и другие нужды. Напомним, что муниципальным службам уже приходилось вкладывать средства в жилищно-коммунальное хозяйство Горного, несмотря на статус военного городка: осенью вышел из строя глубинный насос, оставив село без воды и отопления. Заменить оборудование пришлось за счет областных властей, в то время как руководство Восточного военного округа на это ЧП не отреагировало.

Учитывая высокую степень износа жилого фонда и коммуникаций, а также удаленность Горного от райцентра, в дальнейшем власти планируют переселить людей в другой район. Но пока региональное правительство и местные жители ждут окончательного решения Минобороны по передаче военного имущества.