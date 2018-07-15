Казачьи атаманы, которые повлияли на русскую историю

Казачьи атаманы были ключевыми участниками всех войн Российской Империи. Их роль часто занижается, но именно с их именами связаны важнейшие события в нашей истории.

1. Ермак

О Ермаке, несмотря на масштабность этой фигуры, мы знаем не очень много. Не знаем даже точного места его рождения. Ермак был в народном сознании неким полулегендарным персонажем, «народным заступником». В Кунгурской летописи про него сказано, что он грабил и разбойничал на Оке скопом в 5000 человек, затем на Волге, уже с 7000 казаков, затем хотел идти на Персию

Не знаем мы и того, как погиб Ермак. Одно известно точно: никакой «кольчуги и шубы с царского плеча» на Ермаке не было. Иван Грозный до этого пожаловал Ермаку сукно и золотой, и приказывал Ермаку возвращаться.

2. Михаил Черкашенин

Атаман Черкашенин со своими казаками внес огромный вклад в победу в Битве при Молодях, когда были повержены войска Девлет-Гирея. Это был ключевой момент русской истории — если бы ослабленная Ливонской войной и чумой Россия проиграла, это изменило бы ход истории.

Черкашенин был одним из главных атаманов времен Ивана Грозного, он участвовал в обороне Полоцка Пскова от войск Стефана Батория. Про его храбрость складывались легенды. Считалось, что атаман заговорен от пуль, и даже летописец записал, что он заговаривает вражеские ядра. О смерти атамана летописец написал «Да тут же убили Мишку Черкашенина, а угадал себе сам, что ему быти убиту, а Псков будет цел. И то он сказал воеводам.»

3. Кондратий Булавин

Атаман Кондратий Булавин был очень недоволен тем, что казакам запретили добывать соль на Бахмутских промыслах и тем, что Петр I издал указ о насильном возвращении беглых крестьян, поэтому в 1707 году собрал войско и пошел воевать с царем. Так называемое «булавинское восстание» длилось целых два года, в 1708 году Булавин был убит в результате заговора, но восстание не утихло. Руководство им перешло к Игнату Некрасову.

4. Игнатий Некрасов

Игнатий Некрасов принял за Булавиным руководство восстанием, собрал казачий круг, но единое решение по дальнейшим мерам так и не было принято. Войска Некрасова были в итоге разбиты царскими и он сначала дошел со своими людьми до Кубани, которая в то время была на территории Крымского ханства, а потом и вовсе — перешел в Турцию

Переход казаков-игнатовцев под турецкие стяги зафиксировал Пушкин: «Со стороны турков замечены были копья, дотоле у них не бывалые; эти копья были русские: некрасовцы сражались в их рядах».

5. Яков Бакланов

В казачьих песнях, посвященных Бакланову, упоминается «страшный баклановский удар» — Яков Петрович был известен тем, что разрубал шашкой всадника пополам от плеча до луки седла.

Герой Кавказской войны, Бакланов был первым, кто своим личным знаменем сделал флаг чёрной ткани, на котором был изображён череп с перекрещёнными костями и круговой надписью из «Символа веры»: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века. Аминь». На горцев это знамя действовало самым решительным образом.

Один из очевидцев писал: «Где бы неприятель ни узрел это страшное знамя, высоко развевающееся в руках великана-донца, как тень следующего за своим командиром, — там же являлась и чудовищная образина Бакланова, а нераздельно с нею неизбежное поражение и смерть всякому попавшему на пути».

6. Наум Васильев

У атамана Наума Васильева (Шелудяки) мы не знаем ни даты рождения, ни даты смерти, но знаем, что он был атаманом Донского войска, в 1637 году участвовал во взятии Азова , руководил его обороной от турецко-татарских войск и время от времени возглавлял вылазки. Шелудяк ездил несколько раз в Москву в качестве атамана казачьей станицы с известием об удержании казаками Азова. В 1656 году атаман принимал участие в штурме Азова, но на этот раз взять его не удалось.

Иван Галкин был основателем Илимского, Усть-Кутского и Баргузинского острогов. Также Галкина можно считать и одним из основателей Якутска . При нём 6 февраля 1638 года было учреждено Якутское воеводство, независимое от Енисейского. Якутск впервые получил статус столицы.

8. Епифан Родилов

Несмотря на то, что Епифана Родилова несколько раз «снимали» с должности атамана Войска Донского, слава о нем гремела и он становился атаманом снова. Он участвовал в нескольких штурмах Азова, а весной 1627 года Родилов возглавил морской поход объединенного отряда донских и запорожских казаков на побережье Турции. Казачья флотилия внезапно появилась в окрестностях Стамбула

Они ворвались в бухту Золотого Рога и подожгли стоявшие военные и торговые корабли турок. В турецкой столице казаки «навели немало шороху», после чего скрылись так же быстро, как и появились. Но уже в приличной добычей.

9. Захарий Чепега

Захарий Чепега, казачий атаман Черноморского казачьего войска, был необычным казаком: у него был дом, у него были крепостные, но в этом доме Чепега бывал редко — все больше воевал. Казаки-черноморцы под его командованием особо отличились при взятии Очакова , укрепленного острова Березань , Гаджибея, Аккермана, Бендер. В 1790 году казаки показали ни с чем не сравнимое мужество при штурме Измаила

Также Чепега принимал самое деятельное участие в переселении черноморских казаков на Кубань (для защиты границы), и в усмирении Польского восстания 1794 года. За успешный штурм предместья Варшавы Праги — Чепега был награжден орденом св. Владимира 2-го класса.

Имя атамана Михаила Татаринова вошло в российскую историю — под его руководством донские и запорожские казаки в 1637 году осадили и взяли крепость Азов.

В этом походе участвовало около 4000-4500 человек (из них запорожских казаков было одна тысяча). После взятия Азова Татаринов попросил московского царя Михаила Фёдоровича взять взятый турецкий Азов под свою власть, но царь отказался — не хотел войны с Османской империей. У казаков началось знаменитое «Азовское сидение».

Матвей Иванович Платов — войсковой атаман войска Донского, граф, генерал от кавалерии, герой войны 1812 года. Самый известный атаман не только на Дону , но и во всей России и в мире. Герой русских войн конца XVIII — начала XIX веков. Именно Платов возглавлял задуманный Павлом Первым Индийский поход, именно Платову подчинялись все казачьи формирования за границей во время войны с Наполеоном, именно Платов ездил в Лондон с императором для заключения мира.

Донской казак стал для британцев живой легендой. Очевидцы тех событий рассказывали, что однажды толпа после богослужения вынесла Платова из храма на руках и несла до самой кареты. Визит атамана в театры приостанавливал представление. На казаков в Лондоне началась мода, так стали называть себя и британцы. В том числе и знаменитый лорд Байрон как-то заявил: «А я казак!».

12. Иван Заруцкий

Заруцкий — фигура в русской истории далеко не однозначная, но от этого ещё более масштабная. Он был фаворитом Марины Мнишек в 1608 — 1614 годах и наиболее вероятным настоящим отцом её сына — Ивана Лжедмитриевича Ворёнка. Именно его Иван Заруцкий видел на русском престоле.

Однако, не сложилось. Сил Заруцкого не хватило для оказания достойного сопротивления в Астраханском кремле, и он в мае 1614 года с Мариной Мнишек и её сыном бежал на Яик, где и укрылся на Медвежьем острове, но был там после боя захвачен.

6 июля 1614 года Заруцкий был привезён в Астрахань , а оттуда вместе с Мариной Мнишек и её сыном был отправлен в Москву. «На Москве же тово Заруцково посадиша на кол, а Ворёнка повесиша, а Марина умре на Москве»

13. Корнилий Яковлев

Жизнь Корнилия Яковлева опредленно достойна экранизации. Драматизма её сюжету придаст то, что атаман был крестным отцом Степана Разина и главным его противником. Именно Яковлеву удалось победить крестника и взять его в плен. Атаман верно служил царю и именно с него пошла казачья традиция присягать на верность новому государю.

14. Степан Разин

Степан Разин — человек-легенда. Свою мифологичность атаман Степан Разин поддерживал. Так, Разин распускал о себе слух, будто с его войском следуют наследник царя Алексей Алексеевич (на деле умерший) и опальных патриарх Никон. Первые два корабля из плывших по Волге были накрыты красной и черной материей: на первом якобы находился царевич, на втором — Никон. Агитационная политика Разина была настолько успешной, что царь даже допрашивал Никона о связи того с бунтовщиками. Чем это все закончилось мы знаем. Разин был прилюдно казнен.

15. Иван Краснощеков

Слава об атамане Краснощекове гремела в народе. О Краснощекове сложено немало казачьих песен и стихов. Ещё в молодости он прославился как отважный «гулебщик», то есть охотник до набегов с Дона на соседние земли татар, ногайцев и закубанских горцев.

Казачьи предания передают потомству о подвиге-единоборстве Краснощёкова с черкесским богатырем Овчаром, которого он убил и, завладев его конем, развел на Дону «овчарскую» породу лошадей. В 1740 году первым из донских казаков был пожалован чином бригадира.