Как связаны гибель Романовых и Симбирск?

В ночь с 17 на 18 июля 1918 года в Екатеринбурге была убита семья Романовых — последний русский император, его жена и дети вместе с их приближёнными.

Это преступление окружено многочисленными версиями и мифами, породило и продолжает порождать тысячи книг, статей, спектаклей, кинофильмов, памятных знаков и акций. Особенно их много в год столетней годовщины событий.

Разбираться в версиях — дело профессиональных экспертов и, судя по публикациям, они никогда не придут к единому мнению о роли в этих событиях и их расследовании симбирян А. Ф. Керенского, В. И. Ленина, И. А. Сергеева. В уничтожении дома Ипатьева члена Политбюро ЦК КПСС М. А. Суслова, родившегося в селе Шаховское Хвалынского уезда Саратовской губернии, ныне Павловского района Ульяновской области

В июле 1918 года власть большевиков терпела неудачу за неудачей: 22-го белые взяли Симбирск, 25-го — Екатеринбург. Здесь, в доме Ипатьева, в комнатах, где содержались Романовы, всё было разгромлено, в подвале обнаружены следы пуль и крови. Тела узников не нашли. Это породило надежды на спасение кого-то из них. Начались расследования. Три из них носили судебно-юридический характер. Ими руководил белогвардейский генерал-лейтенант Михаил Дитерихс. На первом этапе следствие вели Намёткин, Сергеев и Соколов.

Заместитель прокурора Екатеринбурга Александр Кутузов назначил 30 июля А. П. Намёткина, следователя по важнейшим делам Екатеринбургского окружного суда, первым ответственным за расследование. Он проделал значительный объём работы, составил опись вещей, найденных в Ипатьевском доме, но по прошествии восьми дней от следствия был отстранён.

А. П. Намёткина сменил Иван Александрович Сергеев , старший следователь по важнейшим делам. Родился он в Симбирске в 1872 году в семье офицера. В 1890 году окончил местную классическую гимназию и поступил в Московский университет . В 1894 году после его окончания вернулся в Симбирск, где занимал различные должности при окружном суде. В июле 1898 года был назначен на должность судебного следователя 4-го участка Верхнетурского уезда Екатеринбургского суда, затем 5-го участка. Американские авторы Грэг Кинг и Пенни Вильсон в книге «Романовы» (М., 2008) писали о Сергееве: «К началу Первой мировой войны он сумел проявить себя с самой выгодной стороны, и его заслуги перед юриспруденцией были отмечены императорским указом самого Николая II ». Современные исследователи считают главным итогом деятельности нашего земляка доказательство расстрела всех Романовых и преданных им людей в доме инженера Ипатьева.

Наряду с этим Сергееву было поручено предварительное следствие по фактам жестокой расправы в Алапаевске с Великой княгиней Елизаветой Фёдоровной, Великим князем Сергеем Михайловичем и четырьмя их близкими родственниками. В январе 1919 года по интригам Дитерикса и по приказу Колчака И. А. Сергеев был отстранён от следствия.

Расследование продолжил следователь по важнейшим делам Николай Соколов . Ему были переданы материалы Сергеева. По имеющимся сведениям, Намёткин и Сергеев были арестованы красными и расстреляны в Караганде в 1919 году.

Н. Соколов сумел эмигрировать, опубликовав книгу «Убийство царской семьи». Скончался он во Франции в 1924 году. В июне 1975 года автор этих строк, находясь в Свердловске , осмотрел дом Ипатьева снаружи. Это было хорошо сохранившееся здание с очень толстыми стенами. Дом был пуст. Через два месяца его снесли по причине возрастающего внимания к нему местных жителей и журналистов. За результатом лично проследил М. А. Суслов. На месте задание выполнил первый секретарь Свердловского обкома КПСС Б. Н. Ельцин.

Ныне на этом месте стоит мемориальный храм.

Мифотворчество не кончилось. Несколько месяцев назад мне прислали версию, согласно которой Николай II был спасён и проживал инкогнито в Симбирске.