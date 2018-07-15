Российский миллиардер построил первое космическое королевство в истории человечества

Учредители Асгардии довольно серьезно относятся к своему проекту. Космическое королевство названо в честь небесного города в скандинавской мифологии (Асгард — мир, в котором живут скандинавские боги — асы, прим. ред.). «Строительство» королевства началось 20 месяцев назад, но Асгардия уже привлекла более 200 тысяч подписчиков, несмотря на то, что государство — ортодоксальное, в его главе стоит президент проекта — Игорь Ашурбейли , российский миллионер и ученый. По словам Ашурбейли, целью проекта является создание королевства с населением до 150 миллионов человек в течение 10 лет и строительство космической станции, которая позволила бы людям 25 лет самостоятельно жить на Луне.

Все это похоже на сценарий фильма, однако проект уже поддержало довольно много людей. Руководитель проекта сообщает, что жителями Асгардии станут граждане 200 разных стран — это больше, чем 193 страны ООН

Также Ашурбейли сказал, что Асгардия хочет привлечь 2% творческого населения планеты. Для этого будут проводиться IQ-тесты.

Для обеспечения Асгардии интернетом в глобальном масштабе через 5-7 лет будут построены спутники, в течение 10-15 лет станция начнет работу и доставит первых поселенцев на поверхность Луны.

Когда же возник вопрос о плате за регистрацию в Асгардии, Ашурбейли сказал, что взнос составит 100 евро в год, но, конечно, сейчас все только на бумаге и нужно получить официальное разрешение.

Правительство Асгардии планирует взимать налоги с предприятий, но налог будет сведен к минимуму.

«В настоящее время я занимаюсь финансированием проекта «Асгардия» совместно со спонсорами» — поделился Игорь Ашурбейли. Возможно, будущее, которое мы видели в «Звездных войнах», не за горами?