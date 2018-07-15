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Координатор тверского отряда «Сова» Инна Крафчик награждена знаком «За содействие МВД России»
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Координатор тверского отряда «Сова» Инна Крафчик награждена знаком «За содействие МВД России» 

tvernews.ru 4 часа назад
Фото: tvernews.ru
В Доме Правительства Московской области прошел I Всероссийский форум поисково-спасательных отрядов, на котором Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев вручил медаль МВД России «За доблесть в службе» оперуполномоченному управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области Михаилу Иванову и нагрудные знаки МВД России «За содействие МВД» волонтерам.
Глава МВД России подчеркнул значимость форума, проходящего в Год добровольца, и поблагодарил участников за большую работу: «Только в прошлом году при содействии волонтеров установлено местонахождение нескольких тысяч человек, почти треть из них — несовершеннолетние. Вы занимаетесь нужным и очень ответственным делом. От вас, без преувеличения, зависит чья-то жизнь, особенно если речь идет о пропавшем ребенке. Поддержку, которую вы оказываете и семьям разыскиваемых, и сотрудникам полиции, трудно переоценить».
Владимир Колокольцев обратил внимание на тот факт, что поисковые операции нередко продолжаются несколько дней, и чем больше людей в них задействовано, тем выше шансы предотвратить трагедию.
Среди награжденных координатор тверского отряда «Сова» Инна Крафчик, она также получила знак «За содействие МВД России». Министр предложил развивать партнерство и наращивать усилия по иным направлениям деятельности: «Есть множество интересных проектов, где вы востребованы. В первую очередь, это мониторинг сети Интернет на предмет выявления запрещенной информации, профилактика наркомании и подростковой преступности. Мы готовы рассмотреть любые инициативы и заинтересованы в конструктивном диалоге».
В завершение глава ведомства поздравил награжденных и пожелал им успехов и новых достижений.
Инна Крафчина на своей старницк Вконтакте написала: «Все прекрасно должны понимать, что хоть знак и именной, в любом случае, это заслуга всего отряда, всех координаторов— старших, волонтеров, инфоргов. Общей сплоченной работы на протяжении 6,5 лет. Кстати, помочь может каждый, сезон начинается! Чем нас больше-тем больше жизней мы можем спасти!»
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