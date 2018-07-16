Волонтеры FIFA поддерживают С. Собянина и переходят в его штаб

Волонтеры, которые работали на чемпионате мира по футболу, сообщили, что поддерживают мэра Москвы Сергея Собянина и переходят в его предвыборный штаб. Об этом заявил волонтер Александр Рязанцев в ходе торжественной церемонии признания вклада городских волонтеров в чемпионат мира по футболу FIFA 2018.

«Мы выполнили свою задачу. Мы закончили чемпионат мира, но впереди у нас много задач. Впереди у нас еще пол-лета. Мы знаем, что совсем недавно вы открыли свой предвыборный штаб. Мы дальше хотим помогать Москве», — сказал волонтер А. Рязанцев.

Волонтеры отметили, что вдохновлены работой на чемпионате мира с хорошей организацией.

«Я от лица всех волонтеров, Сергей Семенович, хочу поблагодарить вас за поддержку волонтерского движения. Это здорово. А мы поддержим вас 9 сентября на выборах», — сказала руководитель департамента по работе с волонтерами оргкомитета «Россия-2018», член оргкомитета Года добровольца (волонтера) в России Татьяна Гомзякова.

Она поблагодарила мэра за поддержку волонтерского движения в Москве, отметив, что в проведении чемпионата мира помощь оказывали 5 тыс. городских волонтеров.

В свою очередь мэр Москвы поддержал эту идею и поблагодарил столичных волонтеров за помощь в проведении мундиаля.

«Для того, чтобы принять чемпионат мира по футболу, Москва проделала огромный путь. Делала она это не ради чемпионата, а ради процветания Москвы. Мы построили новые дороги. Мы построили метро. В Москве появились первоклассные пешеходные улицы и парки. Москва стала другой. Мы были готовы, но что вызывало вопрос, что вызывало беспокойство? Сотни тысяч миллионов гостей, которые приедут со всего мира к нам, болельщики, которые наполнены энергией и энтузиазмом — как воспримут их москвичи? И тогда обратились к вам и спросили: «Ребята, вы будете волонтерами?». Ребята, вы стали дружными, вы стали добрее, вы стали открытыми, вы стали душой нашего города», — сказал С. Собянин в ходе церемонии.

Он отметил, что благодаря помощи волонтерам Москва и вся Россия предстала перед иностранными гостями с другой, позитивной стороны.

«Целый месяц Москва была столицей мирового футбола. И, конечно, для многих, для миллиардов людей мы предстали другой страной и другим городом, которых они не знали», — добавил мэр.