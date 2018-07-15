Кейт Миддлтон нарушила главный запрет Елизаветы II

Уже несколько лет по отношению к членам королевской семьи действует строгий запрет, инициатором которого стала Елизавета II. Королева запретила родственникам иметь собственные аккаунты в социальных сетях.

Некогда у Кейт Миддтон были страницы в Instagram и MySpace, от которых ей пришлось избавиться перед свадьбой с принцем Уильямом. Однако герцогиня Кембриджская решилась пойти против воли венценосной свекрови и все же вернулась к общению в интернете.

Она зарегистрировалась в социальной сети для родителей Mumsnet, передает портал Cosmo . Впрочем, сделал она это под вымышленным именем. Кейт Миддтон объяснила свой поступок тем, что из-за напряженного графика не может в живую общаться с другими мамами, спрашивать у них мудрые советы и делиться мудростью. Все это она теперь может делать по Сети, не раскрывая своей настоящей личности.

О том, как Елизавета II отреагировала на столь явное нарушение протокола, не сообщается. Некоторые эксперты считают, что запрет распространяется лишь на социальные сети, которые члены королевской семьи вели от своего настоящего имени, присутствовать же в интернете, не раскрывая свое инкогнито, дескать, не возбраняется.

Еще одной теорией, оправдывающей Кейт Миддлтон перед Елизаветой II, стало предположение, что информацию о регистрации жены принца Уильяма в социальной сети для мамочек попросту выдумали. Широко известен эффект, который вызывают Кейт Миддлтон и Меган Маркл, стоит им отдать свое предпочтение тому или иному бренду — миллионы женщин по всему миру. что как нельзя лучше сказывается на продажах. Возможно, что соцсеть Mumsnet также испытала на себе наплыв новых пользователей, едва информация о регистрации там герцогини Кембриджской просочилась в СМИ.