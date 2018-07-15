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Анастасия Костенко станцевала тверк после родов и ответила на обвинения во лжи
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Анастасия Костенко станцевала тверк после родов и ответила на обвинения во лжи 

Passion.ru 14 минут назад
Фото: Passion.ru
24-летняя Анастасия Костенко подверглась травле в Сети.
Несколько дней назад, 10 июля, 24-летняя модель Анастасия Костенко родила дочь 31-летнему футболисту Дмитрию Тарасову. На четвертый день молодая мама чувствовала себя настолько прекрасно, что исполнила похожий на тверк танец и выложила его в Instagram.
Незадолго до этого она опубликовала фото с шариками и коляской, которая оказалась не той, которую супруга футболиста рекламировала во время беременности. Не секрет, что многие популярные личности стараются заработать на значимых событиях, таких как свадьба или роды, или хотя бы минимально потратиться: заключают рекламные контракты с клиниками, разыгрывают предметы обихода, приглашают те или иные издания эксклюзивно освещать событие. Поэтому подписчики набросились на Настю с критикой и обвинениями во лжи, после ей пришлось публично оправдываться.
Супруг модели, тем временем, перезаключил контракт со своим футбольным клубом: на ближайший год он снова в строю. На каких условиях была совершена сделка и почему сотрудничество было продлено всего лишь на год — не сообщается.
Желаем удачи молодой семье, а похожей на папу очаровательной наследнице — здоровья.
Фото: instagram
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