Даже в праздник — на посту

15 июля военнослужащие и сотрудники Центрального Оршанско-Хинганского Краснознаменного округа войск национальной гвардии Российской Федерации отмечают годовщину образования территориального объединения.

Как свидетельствует почти вековая история Центрального округа Росгвардии, солдаты правопорядка отстаивали интересы государства во все времена, нередко выполняя самые трудные и ответственные задачи.

15 июля 1921 года приказом Всероссийской чрезвычайной комиссии № 21 был сформирован и приступил к выполнению поставленных задач штаб Московского округа ВЧК в составе трех отдельных полков, двенадцати отдельных батальонов, кавалерийского и автобронетанкового дивизионов, авиационного отряда, инженерного батальона и отряда особого назначения при Президиуме ВЧК. В дальнейшем Московский округ был объединен с Орловским округом и просуществовал до реорганизации войск в марте 1939 года. Части, входившие в его состав, были объединены в дивизии (конвойная, охрана железных дорог, по охране особо важных объектов промышленности).

В годы Великой Отечественной войны части округа сражались в составе 3-го Белорусского фронта. Впоследствии за мужество и героизм, проявленные при освобождении города Орша округ стал именоваться Оршанским. За освобождение Минска — награжден орденом Красного Знамени, за отличие в боях с японскими милитаристами удостоился наименования Хинганский. Девяти военнослужащим было присвоено звание Герой Советского Союза, более 12 500 солдат и офицеров награждены орденами и медалями.

Военнослужащие округа принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, выполняли ответственные боевые задачи в горячих точках Советского Союза и России: в Сумгаите, Фергане , Нагорном Карабахе и Северной Осетии . С первых дней вооруженного конфликта в Чеченской Республике военнослужащие встали на защиту конституционного порядка и граждан от незаконных вооруженных формирований. За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения служебно-боевых задач, более 2 500 военнослужащих и сотрудников награждены орденами и медалями, а 31 из них удостоен Золотой Звезды Героя России.

Как сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ведомства, с образованием Росгвардии у округа появились и новые задачи. Это связано с присоединением к подразделениям, входившим в состав внутренних войск, специальных отрядов быстрого реагирования (СОБР), отрядов мобильных особого назначения (ОМОН), подразделений лицензионно-разрешительной работы и вневедомственной охраны.

В нынешнем году многие военнослужащие и сотрудники округа в праздничный день задействованы в обеспечении общественного порядка во время финального матча чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Москве

Работу правоохранительных органов в период проведения турнира очень высоко оценивают и организаторы турнира и болельщики. Об этом 14 июля сообщил на пресс-конференции в Москве председатель АНО «Оргкомитет „Россия-2018“ Аркадий Дворкович . „Практически по всем отзывам, которые у нас сегодня есть, чемпионат стал настоящим успехом. Самое главное, что наши граждане показали, кто мы, какова Россия ‒ открытая, дружелюбная, гостеприимная страна, ‒ сказал Аркадий Дворкович. — Безопасность обеспечена на самом серьезном уровне. И оргкомитет, и правоохранительные органы ежеминутно этим занимаются. Продолжают работать все службы, взаимодействовать между собой. Мы все находимся в постоянном контакте, работаем вместе в операционных центрах как в Москве, так и в регионах. Это бесценный опыт, который мы накопили за время подготовки и проведения чемпионата мира, который будет использоваться и в дальнейшем“.

В свою очередь, генеральный директор АНО „Оргкомитет „Россия-2018“ Алексей Сорокин подчеркнул, что за время проведения 62 матчей Чемпионата мира по футболу на российских стадионах не произошло ни одного инцидента. По его словам, все, кто занимался обеспечением безопасности, блестяще справились со своей задачей.

— Спокойно, дружелюбно, вежливо. Много очень серьезных иностранных футбольных коллег ко мне подошли и сказали: „Ты знаешь, Россия — первая страна, где сотрудники безопасности улыбаются и говорят: добро пожаловать!“