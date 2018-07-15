Водолазы нашли тело 18-летнего Никиты Егорова

Тело юноши обнаружили

Водолазы обнаружили тело 18-летнего Никиты Егорова , который утонул в Волге 12 июля. Как нам стало известно, молодого человека нашли вчера.

Напомним, Никита вместе с друзьями купался на Волге возле судостроительного завода. Внезапно молодой человек ушёл на дно, успев только сказать: «Меня уносит». Друзья Никиты считают, что парня утащил огромный сом.

— Волга — грязная река, а сомы водятся в грязной воде. В том месте, где плавал Никита, впадина, а сомы как раз обитают во впадинах. Они хищные рыбы, нападают на людей, хватают за конечности и утаскивают под воду и ждут, пока они там разлагаются, а потом поедают. В интернете есть очень много видео, как людей утаскивают сомы, есть очень много статей на эту тему. Я уверен в своей версии на 100%, — рассказал нам друг Никиты Родион.

Мы спросили у ярославских рыбаков: может ли сом утащить человека? Они сказали, что эта версия имеет право на существование. И даже рассказали нам о том, как сом утащил на дно собаку.

Сейчас экспертам предстоит выяснить, почему утонул юноша. По словам очевидцев, Никита и его друзья были трезвыми.