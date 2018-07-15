В Госдуме оценили заявление об использовании Россией соцсетей для разобщения американцев

Зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников назвал заявление министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен по поводу использования российской стороной соцсетей, чтобы «сеять раздор» между американцами, «выдумкой». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Крупенникова, на самом деле ситуация «ровно обратная», т.е. американские спецслужбы занимаются такими вещами, как вмешательство в выборы и использование соцсетей.

"Могу сказать, что это с больной головы на здоровую. Они постоянно что-то выдумывают в адрес нашего государства", — заявил Крупенников.