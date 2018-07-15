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В саду имени Баумана расскажут о СССР 1920-1930-х годов глазами иностранцев
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В саду имени Баумана расскажут о СССР 1920-1930-х годов глазами иностранцев 

Москва меняется 50 минут назад
Фото: Сергей Авдуевский / Москва меняется
Сегодня, 15 июля, в саду имени Н. Э. Баумана пройдет лекция «Советский Союз глазами иностранцев: путевые заметки 1920–1930-х годов». Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«Советский Союз в 1920–1930-е годы вызывал интерес у всего мира. Его экономика, уклад жизни, культура были предметом огромного интереса со стороны прославленных западных интеллектуалов, в число которых входили Вальтер Беньямин, писатели Луи-Фердинанд Селин и Герберт Уэллс», — говорится в материале.
Мероприятие начнется в 19:30 в парке по адресу: Старая Басманная улица, дом 15.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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