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Бешеные тарифы: ростовские таксисты выступили против расценок на территории Платова
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Бешеные тарифы: ростовские таксисты выступили против расценок на территории Платова 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Сейчас на территории Платова действуют особые условия для нахождения автомобилистов
В донской столице разразился очередной скандал. Его участниками стали местные таксисты и компания, в управлении которой находится территория воздушной гавани Платова. Таксомоторные предприятия считают, что на территории аэропорта для таксистов установлены просто бешеные тарифы, которые необходимо срочно снизить.
В межрегиональном профсоюзе работников общественного транспорта «Таксист» считают, что регулирующая тарифы компания, вправе самостоятельно снижать стоимость для водителей, чтобы уладить конфликт.
— Так, в соответствии с правилами кратковременного размещения автотранспорта в зоне посадки и высадки аэропорта, водитель спустя 15 минут нетарифицируемого времени может повторно въехать на территорию Платова при тех же условиях, только спустя 90 минут, — рассказал в беседе с РЖД-Партнером зампредседатель межрегионального профсоюза Ярослав Щербинин. — До истечения установленного интервала стоимость нахождения автомобиля на территории аэровокзала составляет 500 рублей с первой по девяностую минуту и столько же за каждый дополнительный час. Это просто бешеные тарифы.
Учитывая особые условия, установленные для автомобилистов, таксисты считают, что стоимость повторного нахождения на территории авиаузла слишком завышена. В профсоюзе предлагают проработать льготные условия и снизить тариф повторного пребывания в течение первых 90 минут в три раза.
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