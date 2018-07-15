Митрополит Исидор: почему его называли православным Иудой

Митрополит Исидор, назначенный Византийским императором в середине XV века управлять Киевской и Московской митрополией, остался в истории как предатель интересов православных христиан. Он выступал за объединение католической и православной церквей, за что был с позором изгнан князем Василием Тёмным из Москвы

Образованный иностранец

По происхождению Исидор был греком или итальянцем, родился в небольшом греческом городке Монемвасии в конце XIV века. Будущий митрополит получил блестящее для своего времени гуманитарное образование. Он знал несколько иностранных языков, в совершенстве владел латынью. Среди его близких друзей, с которыми он вёл переписку, были итальянский гуманист Гуарино да Верона , выдающийся византийский философ Мануил Хрисолора, ученый-неоплатоник Георгий Гемист Плифон.

С молодости Исидор активно участвовал в жизни императорского двора в Константинополе, даже редактировал речи византийского императора и высокопоставленных вельмож. Но около 1410 года он принял решение стать монахом и принял постриг в монастыре в Пелопоннесе.

Здесь необходимо отметить, что пелопонесские монастыри не были средоточием православной веры как таковой. Местные монахи не стремились к духовным практикам и не славились аскетическими воздержаниями. Для своего времени пелопонесская христианская школа была цитаделью средневекового гуманитарного образования. Именно здесь приобщились к философскому мировоззрению такие выдающиеся церковные деятели, впоследствии епископы и митрополиты, как Виссарион Никейский и Марк Эфесский.

Интеллектуальные философствования предполагают некоторую вольность в трактовании вопросов веры, поэтому пелопонесские православные монахи были известны своей терпимостью не только к католическим собратьям, но даже и к язычникам.

Политик от церкви

Очевидно, пелопонесское образование наложило свой отпечаток на дальнейшую церковную деятельность Исидора. Рассматривая служение Богу как духовное призвание, свою церковную карьеру он видел скорее как политическое служение интересам Византии.

А к середине XV века положение Византийской империи было незавидным. Практически вся территория страны, кроме Константинополя, была уже захвачена турками. Сама столица находилась в осаде несколько десятилетий. Видя реальную угрозу гибели государства, византийские правители начали искать помощи на Западе. Римские католики пообещали начать очередной крестовый поход на турок, но при условии, что православные христиане признают главенство Папы Римского и объединятся с католической церковью

Исидор к тому времени был уже игуменом одного из константинопольских монастырей. Его взгляды на церковные дела оказались очень кстати, и император назначил его одним из основных переговорщиков по вопросам дипломатических отношений между католиками и православными.

Для Константинополя крайне важной была поддержка Киева, Москвы и княжества Литовского. Многовековая дружба между государствами, выстроенная во многом благодаря единству православной церкви на этих территориях, неоднократно подкреплялась и финансовой помощью с русской стороны.

А теперь от Москвы требовалась ещё и поддержка на Вселенском соборе во Флоренции , где планировалось принятие унии об объединении церквей. Поэтому новым Киевским митрополитом Византия назначила Исидора в надежде на то, что опытный дипломат сможет убедить русских князей принять католичество.

Предательство или дипломатия?

Новый митрополит был встречен в Москве торжественно и со всеми причитающимися почестями. Князь Василий Тёмный уже был в курсе предстоящего собора во Флоренции, однако надеялся, что Киевский митрополит выступит против унии, подтверждая незыблемость православных традиций в богослужении. Именно этого князь и потребовал от Исидора, который в свою очередь заверил Василия II в верности православным традициям.

Сложно сказать, что сподвигло Исидора на заведомую ложь: побоялся ли он княжеского гнева или же намерен был любой ценой добиться от русских помощи для родной Византии? Достоверно известно, что Москву митрополит покинул с большой суммой денег, пожалованной Василием на нужды православной миссии во Флоренции.

Ну а далее, уже во время собора, Исидор проявил себя ревностным сторонником униатства, настаивая на объединении церквей под началом римского папы. Естественно, такое поведение митрополита вызвало возмущение в Москве.

По возвращении в Россию Исидор, уже ставший кардиналом, был заточён в Чудовом монастыре. Затем Московский поместный собор самостоятельно, без ведома Византии, сложил с него митрополитские полномочия. Это событие стало первым шагом к обретению русской православной церковью независимости от иностранных митрополий.

Православный Иуда и католический праведник

С тех пор имя митрополита Исидора в православных странах воспринимается как символ вероотступничества и предательства. С этим не согласны в католических странах: после изгнания из Москвы Исидор принял католичество и сделал успешную карьеру в Италии