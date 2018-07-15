Троицкий выиграл третью гонку этапа европейской «Формулы-3» в Нидерландах

ТАСС , 15 июля. Российский пилот команды Carlin Никита Троицкий занял первое место в третьей гонке четвертого этапа европейской «Формулы-3», который завершился в Нидерландах

Вторым финишировал китаец Гуаньюй Чжоу (Prema), третьим — индиец Джехан Дарувала (Carlin). На подиуме организаторы этапа в честь победителя по ошибке включили гимн другой страны, на что Троицкий неодобрительно покачал головой.

Следующий этап пройдет в Бельгии с 26 по 28 июля.