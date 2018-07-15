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Троицкий выиграл третью гонку этапа европейской «Формулы-3» в Нидерландах
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Троицкий выиграл третью гонку этапа европейской «Формулы-3» в Нидерландах 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 15 июля. Российский пилот команды Carlin Никита Троицкий занял первое место в третьей гонке четвертого этапа европейской «Формулы-3», который завершился в Нидерландах.
Вторым финишировал китаец Гуаньюй Чжоу (Prema), третьим — индиец Джехан Дарувала (Carlin). На подиуме организаторы этапа в честь победителя по ошибке включили гимн другой страны, на что Троицкий неодобрительно покачал головой.
Россиянин Артем Петров (Van Amersfoort Racing) стал девятым, Роберт Шварцман (Prema) — 11-м. Сын семикратного чемпиона «Формулы-1» немца Михаэля Шумахера — Мик Шумахер — занял 13-е место.
Следующий этап пройдет в Бельгии с 26 по 28 июля.
Троицкий и Шварцман являются членами программы развития российского автоспорта SMP Racing. Шварцман также является членом академии команды «Формулы-1» "Феррари".
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