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Одесса-2018: Коньяк — в унитаз, торт — в мусорный бак
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Одесса-2018: Коньяк — в унитаз, торт — в мусорный бак 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Свободная пресса
Летний туристский сезон на Украине ознаменовался новым витком борьбы с инакомыслящими. На днях было объявлено, что Госкомтелерадио Украины направил в соответствующие украинские органы распоряжение о санкциях против 12 российских издательств, которые «распространяют антиукраинскую литературу».
Я уже запутался, что у нас запретили, запрещают или собираются запрещать — в официальных документах разобраться невозможно. Подозреваю, что помимо официально запрещённого, существуют и дополнительные секретные списки СБУ: «не рекомендуется». Возможно, в устной форме. Или провайдеры сами осуществляют самоцензуру.
Так, совсем недавно российский экономист Михаил Хазин выступил в Минске, где он рассуждал на тему внешнего контроля за разворовыванием арсеналов Украины со стороны её соседей — Венгрии, Польши, России и Белоруссии и возможного сценария её последующего расчленения. И вот результат: авторский сайт khazin.ru у меня заблокировали, по крайней мере, в операционной системе Windows: «Не удается получить доступ к сайту. Веб-страница по адресу https://khazin.ru/, возможно, временно недоступна или постоянно перемещена по новому адресу». Хотя этот сайт в санкционных списках не фигурирует. Однако Smart-телевизор «Самсунг», со своей операционной системой, его пока открывает. Дырявый запрет, как и многое другое на Украине.
Надо понимать разницу между цензурой российской и цензурой украинской. В России можно сколько угодно рассуждать о сценариях возможного распада России, и за это ничего не будет. Но критика в адрес «национального лидера», скажем так, не приветствуется. А на Украине всё наоборот: на Петра Порошенко можно навешивать всех собак — и за это ничего не будет. Зато простой намёк на несостоятельность Украины или возможность её распада — это тяжёлое политическое преступление, которым займётся СБУ.
Впрочем, политика уже изрядно достала одесситов. Люди заняты бытовыми и семейными делами. Тем более, что идет середина июля, разгар отпусков. По идее, должно быть много туристов, но их, как и год, и два назад, мало.
Почему туристский сезон снова сорван?
Во-первых, репутация города. 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов сожгли людей. Это знают все. На самом деле, ходят разговоры, всё было ещё страшнее — правосеки* несколько часов рубили одесситов топорами внутри здания, и лишь потом устроили пожар, чтобы замаскировать погром. Всё это проходило под спокойным взглядом многочисленной милиции, хладнокровно наблюдавшей за бойней.
Раньше в Одессе процветал «медицинский туризм», сюда ехали из Европы и Израиля для проведения стоматологической имплантаций (операции стоят в несколько раз дешевле, а уровень — как минимум, не ниже). Теперь поток иссяк — иностранцы боятся ехать на Украину.
Во-вторых, в срыве сезона виновата стихия: первая половина лета была холодная для наших мест, часто бывало пасмурно и шли обильные дожди, которых весной так и не дождалось многострадальное сельское хозяйство, точнее, его огрызки. Настоящее жаркое, сухое и пляжное лето, характерное для нашего климата, так ещё и не наступило.
Люди теперь едут не столько в Одессу, сколько в приморские лагеря за городом, где море не загажено канализационными водами, которые сбрасывают через нелегальные врезки в ливневую канализацию. В Одессу туристы обычно прибывают оттуда на день, на экскурсию. Но пока ещё всё эти лагеря и базы функционируют без всякого ажиотажа.
Одесса в интернете и в жизни
Если читать об Одессе в интернете, то в городе не жизнь, а сказка.
«Не-е, у нас всё очень даже хорошо! Вот вам ссылка на фотографию новой 4-й звёздочной гостиницы! А вот 5-ти звёздочная, фото здесь! И ещё одна гостиница, смотрите, какая красивая! В вот фото роскошного коттеджного посёлка! А вот отремонтированный туристский пятачок на Дерибасовской! Вот вы видите сами, что Одесса всё хорошеет и хорошеет!».
Что же, надо признать: тролли на содержании спецслужб не зря едят свой хлеб. Реальность Одессы, да и Украины в целом выглядит совершенно иначе.
Недалеко от моего дома, при школе, есть дворовая спортплощадка с перекладиной, брусьями и двумя футбольными полями — совсем маленькое и побольше. Я туда сам иногда хожу. Так вот, уже много лет все прилегающие территории регулярно заливают сточные воды забитой канализации. Туда регулярно приезжают «ремонтники», которые имитируют бурную деятельность, что-то за это получают. Подробностей их работы не знаю, но вижу результат: вновь и вновь, именно в том же самом месте, уже, наверное, десятилетие, весь квартал и малая школьная футбольная площадка регулярно заливаются смердящими фекальными водами. Жители соседних домов уже привыкли к смраду. Среди помоев играют дети. Решить вопрос с канализацией радикально — так, чтобы она уже больше в этом месте никогда не забивалась — наша тотально проворовавшаяся одесская власть не в состоянии уже в принципе.
Исторический центр города разрушен, изгажен, тротуары исковерканы. Жуткая грязь. Бесплатных туалетов практически не осталось, и как результат — сплошной запах мочи из-за каждого угла. Что же касается окраин, которые были не вполне благополучные даже при советской власти — то там творятся вообще неописуемые вещи.
Пляжи с «водой, непригодной для купания», как это объявляют по радио, вдобавок ко всему ещё загажены торговыми точками. Песок грязный, с окурками и зарытыми в него пищевыми отходами. Грустно, но факт.
Для тех, кто рискнет приехать к нам из России
Пассажирские поезда, несмотря за частичную забастовку железных дорог, ходят. Таможенники на границе, по отзывам моих знакомых из России, «трясут и „свирепствуют“, но пропускают, проехать можно. И в Одессе, и в дороге за незнание украинского языка никто бить вас не будет. Обстановка в криминальном отношении, с учетом массового присутствия звероподобной „новой полиции“ и всяких спецназов, вполне спокойная. Опасности будут подстерегать вас с совсем другой стороны.
Мошенничество. Забудьте про мелкую шпану, сейчас туристов дурят по-крупному. Отели со „звездочками“ обещают некие райские блага туда прибывающим — при адских ценах, превосходящих западноевропейские. Зазывалы влекут на странные, рассчитанные на малограмотных, экскурсии по „бандитской Одессе“, „храмам Одессы“, или очень сильно рекламируемого дельфинария, у владельцев которого, видимо, большая и волосатая рука в местных органах власти.
Бесполезно найти экскурсию по настоящим достопримечательностям, например, в Одесский художественный музей, куда туристов не водят в принципе. Или к историческому дому, где подростком жил Лев Давыдович Троцкий и другим памятным местам его пребывания.
Программу того, что вы хотите увидеть в Одессе, составьте себе сами, через интернет, до отъезда, и не идите на поводу у зазывал. Около вокзала ходят тётки с табличкой „квартиры у моря“, цены приемлемые, условия проживания — смотрите сами.
На всякий случай сделайте у себя прививку от гепатита. Возьмите таблетки от диареи и скляночку бензилбензотата — от вшей и прочей „живности“.
Старайтесь никогда не покупать на улицах хотдогов, пирожков, особенно с так называемым „мясом“. Если остановитесь в пригородных лагерях — питайтесь только там, по крайней мере, будет с кого спросить, если что. В городе покупайте только хлеб и булочки в хлебных магазинах, и внимательно удостоверьтесь: какого хлебозавода? Никаких булочек из кафе, „товариществ“ и прочее.
В городе бывают вспышки туберкулёза, сифилиса. По слухам, были случаи холеры, но об этом никто официально не сообщает. Все справки покупаются за взятки, как и санитарные книжки персонала. Когда на стихийном рынке увидите разомлевшего на жаре продавца свежего мяса, отгоняющего от него прилетевших на запах крови мух, то вы вспомните мои советы.
То же с мороженым, тортами и спиртными изделиями. Если в качестве производителя указаны фабрика или завод, (они всегда это с гордостью упоминают на этикетке) — это хорошо. Некоторые гарантии качества есть, хотя и не на 100%. Если производитель — какое-нибудь ООО, „товарищество“, а в качестве юридического адреса указан частный дом, то всегда предполагайте, что это сварганено в сарае бывшей Маруськи-самогонщицы больными бомжами. Может, всё не так, может там всё и в порядке, но стоит ли рисковать? Если промахнулись, случайно купили не то, не посмотрев — не мелочитесь: выливайте так называемый „коньяк“ в унитаз, а торт выбрасывайте в мусорный бак.
*17 ноября 2014 года Верховный суд РФ признал экстремистской деятельность »Украинской повстанческой армии», «Правого сектора», УНА-УНСО и «Тризуба им. Степана Бандеры», организации «Братство». Их деятельность на территории России запрещена.
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