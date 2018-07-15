Карачаево-Черкесия представит 150 проектов на молодежном форуме «Машук»

ЧЕРКЕССК , 15 июля. / ТАСС /. Участники из Карачаево-Черкесии представят 150 проектов на Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук» в 2018 году. Делегация республики на форуме составит 195 человек, сообщил ТАСС в воскресенье замначальника отдела молодежной политики министерства туризма, курортов и молодежной политики КЧР Энвер Кипкеев.

"По квоте в делегации Карачаево-Черкесии на форум поедут 195 человек, не менее 70% из них будут с проектами, это порядка 150 проектов. В прошлом году у нас было около 100 проектов, в делегации было много новичков, которые стремились, в первую очередь, пройти обучение. В этом году они уже готовы представить на «Машуке» свои идеи и инициативы", — сказал собеседник агентства.

По словам Кипкеева, в этом году заявки на участие в республике подали почти 400 человек, но отправиться на форум смогут не все. В регионе проходит серия обучающих «предмашуков», на которых дорабатываются инициативы, усиливается их презентационная часть. Такие семинары помогут, в том числе, выбрать сильнейшие проекты.

"Большинство из них — социально-ориентированные, добровольческие, много творческих проектов, а также идей в сфере медицинского волонтерства. Меньше всего пока предпринимательских проектов. На следующей неделе будут подведены итоги отборов и будет известен список участников", — пояснил представитель министерства.