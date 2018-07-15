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Карачаево-Черкесия представит 150 проектов на молодежном форуме «Машук»
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Карачаево-Черкесия представит 150 проектов на молодежном форуме «Машук» 

ТАСС 1 час назад
ЧЕРКЕССК, 15 июля. /ТАСС/. Участники из Карачаево-Черкесии представят 150 проектов на Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук» в 2018 году. Делегация республики на форуме составит 195 человек, сообщил ТАСС в воскресенье замначальника отдела молодежной политики министерства туризма, курортов и молодежной политики КЧР Энвер Кипкеев.
"По квоте в делегации Карачаево-Черкесии на форум поедут 195 человек, не менее 70% из них будут с проектами, это порядка 150 проектов. В прошлом году у нас было около 100 проектов, в делегации было много новичков, которые стремились, в первую очередь, пройти обучение. В этом году они уже готовы представить на «Машуке» свои идеи и инициативы", — сказал собеседник агентства.
По словам Кипкеева, в этом году заявки на участие в республике подали почти 400 человек, но отправиться на форум смогут не все. В регионе проходит серия обучающих «предмашуков», на которых дорабатываются инициативы, усиливается их презентационная часть. Такие семинары помогут, в том числе, выбрать сильнейшие проекты.
"Большинство из них — социально-ориентированные, добровольческие, много творческих проектов, а также идей в сфере медицинского волонтерства. Меньше всего пока предпринимательских проектов. На следующей неделе будут подведены итоги отборов и будет известен список участников", — пояснил представитель министерства.
Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» пройдет в Пятигорске (Ставропольский край) в 10 по 24 августа в девятый раз. В его рамках организуется конкурс молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа. На гранты для реализации проектов в 2018 году правительство РФ выделило 83,8 млн рублей. Агентство ТАСС оказывает форуму информационную поддержку.
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