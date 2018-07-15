Какой сорт бананов-самый полезный

Эти фрукты обожают и взрослые и дети, врачи-диетологи считают их весьма полезными продуктами. В мире существует сотни сортов бананов, но далеко не все из них вкусные или даже съедобные. Дело в том, что этот плод давно является продуктом растениеводства, многие научно-исследовательские институты и лаборатории занимаются его культивированием и генетической модуляцией. Поэтому ученым о бананах известно все.

Все бананы — клоны

Банановое «дерево» было одомашнено пятнадцать тысяч лет назад и с тех пор человечество занимается его культивацией. За этот период генетическое разнообразие данного растения сильно снизилось. Между тем, вот уже боле двух веков выращивание бананов является важным бизнесом для сотен стран и в целях увеличения производства ученые постоянно экспериментируют с его геномом, создавая новые сорта бананов. В итоге, современное банановое растение неспособно размножаться естественным путем, без помощи людей. Процесс разведения банановых плантаций всегда осуществляется вручную; от одного растения пересаживают несколько жизнеспособных корневых отпрысков. В результате, все бананы одного сорта практически идентичны друг другу, то есть являются между собой генетическими клонами.

Распространенные сорта бананов

Если в дикой природе и встречаются банановые растения, то это большая редкость и зачастую их плоды несъедобные. Среди сельскохозяйственных культур различают десертный вид и Плантайн. Последние выращивают для употребления исключительно в переработанном виде. Это не очень сладкие и сильно крахмалистые бледные плоды, предназначенные для жарки и тушения. К ним относятся сорта под названием «Мариконго», «Нендранс», «Ванкон» и «Чандрабола».

Десертных бананов невероятное многообразие, но все они генетически делятся всего на три вида.

Бананы группы «Сакриер» исследователи из Технологического университета Квинсленда в Австралии выделяют особо и считают не только устойчивыми к негативным воздействиям, но и самыми вкусными. К этой группе относятся такие сорта, как «Дамский пальчик» и различные его вариации, например, «Красный банан». Их плоды — небольшие — до двенадцати сантиметров в длину и на поверхности их желтоватой сладкой мякоти заметны красно-коричневые прожилки.

Следующая группа называется «Кавендиш», длина их плодов может достигать двадцать сантиметров. Все современные сорта, такие как «Мансана», имеющий выраженный клубнично-яблочный аромат, «Робуста», «Валери», «Майсур» и «Синий банан» являются его генетическими братьями и входят в данную группу. «Драфт Кавендиш» и «Гиант Кавендиш» — те самые желтые бананы, которые можно встретить на прилавках отечественных магазинов.

По результатам исследования австралийских ученых Технологического университета Квинсленда, опубликованных в журнале ACS «Сельскохозяйственная и пищевая химия», в сортах бананов «Кавендиш» вырабатывается больше ферментов, которые расщепляют каротиноиды и они хорошо усваиваются в организме человека. В свою очередь, бананы группы «Сакриер» только накапливают каротиноиды в своих микроскопических мешочках во время созревания. Соответственно бананы «Кавендиш», хоть и не столь вкусные, но оказались более полезными, например, для зрения, чем их мелкие видовые собратья.

Редкие бананы и вымирание

Однако еще век назад самыми вкусными и полезными бананами считались плоды группы «Грос Мишель». Это были крупные, сильно изогнутые фрукты, достигавшие в длину двадцать пять сантиметров. Их мякоть отличалась прекрасным ароматом и высокими вкусовыми свойствами. Эти бананы успешно экспортировали во все страны Европы. Однако в 1910 году заболевание, вызванное грибком Fusarium oxysporum, начало по всему миру уничтожать растения «Грос Мишель». И к середине XX века плантаций этой группы бананов не осталось ни в Азии, ни в Африке, ни в Латинской Америке. Они сохранились лишь в лабораториях некоторых исследовательских центров.

Совсем недавно международная команда ученых, работающих в Нидерландах , Австралии и США , представили обработку данных о заболеваниях современных бананов. Выводы их следующие: всем сортам бананов «Кавендиш» грозит полное вымирание. Их ждет судьба бананов вида «Грос Мишель»

Еще в 1992 году в Азии был обнаружил новый штамм грибка Fusarium oxysporum, пожирающий теперь и сорт «Кавендиш». Он уже опустошил банановые плантации Индонезии Малайзии , Австралии и Тайваня.

На данный момент ботаники из Гондурасского фонда сельскохозяйственных исследований традиционным путем скрещивания и отбора пытаются вывести новый сорт, который не боялся бы грибков, и по вкусу и внешнему виду был близок к плодам группы «Кавендиш».

Бельгии ученые из Католического университета города Леувен при помощи генной инженерии уже получили новые бананы на основе «Кавендиш», внедрив в него ген редиски. Она не боится никаких грибков и паразитов, поэтому новому, сладко-редисковому сорту, возможно уготовано большое будущее.

Еще в 1997 году доктор Мохамед Ахмед Али в Лаборатории культуры клеток тканей Сельскохозяйственной научно-исследовательской корпорации Судана приступил с разрешения МАГАТЭ к работе над выведением нового сорта бананов. Совсем недавно ученый объявил, что при помощи скрещивания бананов из группы Плантайн с некоторыми представителями сорта «Кавендиш» и остатками от вида «Грос Мишель» он вывел новый сорт бананов под названием «Аль Били». Доктор Мохамед Ахмед Али заявляет, что данное растение имеет значительно более высокую урожайность и требует меньше пестицидов, тем самым сокращая расходы фермеров.

Ведь если промышленные банановые плантации вымрут, то во многих тропических странах более двадцати миллионов человек окажутся без средств к существованию.

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