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39-летняя Шнидер вышла во второй круг турнира в Гштааде
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39-летняя Шнидер вышла во второй круг турнира в Гштааде 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Бывшая седьмая ракетка мира, 39-летняя швейцарка Патти Шнидер (WC) пробилась во второй круг турнира в Гштааде (Швейцария), в трёх партиях обыграв представительницу Лихтенштейна Катинку фон Дайхман (Q) со счётом 4:6, 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты. Патти 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.
За выход в четвертьфинал Шнидер поспорит с победительницей матча Франческа Скьявоне (Италия, WC) — Саманта Стосур (Австралия, 5).
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