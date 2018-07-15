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Начало постройки АЭС «Пакш» в Венгрии планируется на конец 2018 года
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Начало постройки АЭС «Пакш» в Венгрии планируется на конец 2018 года
РИА Новости
1 час назад
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РИА НОВОСТИ
. НАЧАЛО ПОСТРОЙКИ АЭС ПАКШ В
ВЕНГРИИ
С УЧАСТИЕМ
РФ
ПЛАНИРУЕТСЯ НА КОНЕЦ 2018 ГОДА, НО НЕ ПОЗЖЕ ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА — МАТЕРИАЛЫ
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