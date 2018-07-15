Болельщики и животные ставят на Францию в финале мундиаля

Белорусы готовятся к развязке мундиаля. В спорт-барах и кафе Минска забронированы все столики на сегодняшний вечер. Прогнозы на финальную игру делают болельщики и животные-оракулы, сообщает корреспондент «МИР 24» Анна Данилюк.

12-летний Трофим мечтает сыграть за сборную Беларуси на чемпионате мира — 2026. Юный «динамовец» живет футболом и перед каждым матчем мундиаля строит прогноз. За день до игры россиян с хорватами почти точно предсказал исход состязания.

«Закончится матч со счетом 1:1. Потом дополнительное время, мне кажется. Забьет в третьем тайме в первые пятнадцать минут Россия , потом Хорватия . Будет 2:2. И потом по пенальти выиграет Хорватия», — говорил футболист клуба «Динамо Минск» Трофим Мельниченко.

Когда прогноз сбылся, юный футболист сам очень расстроился. На этом чемпионате он болел за сборную России.

«Начинается пенальти. И скажу вам честно, он сложил руки и говорит: господи боже, пожалуйста, сделай так, чтобы это не сбылось. Он до последнего сидел. Конечно, потом он плакал», — говорит его мама Светлана.

До развязки мундиаля остался всего один матч — Франция против Хорватии. И вот прогноз Трофима.

«Первыми забьют хорваты, потом во второй тайме будет сильная борьба. С 60 до 75 минуты забьет Франция, потом за 15 минут еще забьют. Франция выиграет 2:1 без дополнительного времени», — говорит он.

Предсказаниями делятся не только люди. Питомцу Минского зоопарка — медведю Тристану — звериное чутье тоже подсказывает, что Кубок достанется французам.

«Наш медведь честно предсказал результат игры России и Саудовской Аравии . Для начала мишка пошел вроде как к Саудовской Аравии к еде, но потом переметнулся к нашей России, улегся и с удовольствием уминал всё то, что, ему предложили», — говорит сотрудник зоопарка Наталья Мыслейко.

Еще один местный оракул — длиннохвостая макака Раджибаба. Сотрудники зоопарка предлагают обезьяне выбрать один из двух свертков. Внутри — названия сборных. Примат тоже поставил на Францию.

Победу этой сборной предрекают многие болельщики и эксперты. «Синие» — фавориты мундиаля. Однако российский чемпионат мира стал лидером по сюрпризам. Возможно, впереди нас ждет еще один.

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