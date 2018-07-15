Полузащитник сборной Бельгии считает себя лучшим игроком ЧМ-2018

Полузащитник сборной Бельгии по футболу Эден Азар считает себя лучшим игроком чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Кто должен получить награду лучшего игрока турнира? Я бы отдал ее себе, но, конечно, выбор делаю не я. Думаю, награду получит игрок, который выступит в финале турнира", — цитирует Азара Marca.

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