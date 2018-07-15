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Полузащитник сборной Бельгии считает себя лучшим игроком ЧМ-2018
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Полузащитник сборной Бельгии считает себя лучшим игроком ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник сборной Бельгии по футболу Эден Азар считает себя лучшим игроком чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Кто должен получить награду лучшего игрока турнира? Я бы отдал ее себе, но, конечно, выбор делаю не я. Думаю, награду получит игрок, который выступит в финале турнира", — цитирует Азара Marca.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию самых интересных событий последнего игрового дня мундиаля.
Ранее главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес выразил мнение, что Азар является лучшим игроком мирового первенства.
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