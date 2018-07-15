Эксперты назвали пятерку лучших кроссоверов для девушек

Свой выбор специалисты основывали на анализе данных статистики, а также на основании форумов и данных от дилеров.

Основные критерии, по которым отбирали авто, это дизайн, наличие автоматической коробки передач, рулевое управление, хороший обзор, удобство перевозки детей, наличие ассистентов и систем безопасности, а также штатной навигации.

В результате лидером рейтинга стала Toyota RAV4. Специалисты отметили у этой машины стильный дизайн, удобство эксплуатации, наличие всех необходимых электронных систем. Кроме того, у этого автомобиля высокая безопасность и хорошее соотношение цены и качества.

Второе место также досталось Toyota. У C-HR интересный дизайн. Есть почти все достоинства RAV4 плюс широкие возможности персонализации. Бронза досталась Nissan Juke. Эту машину эксперты выбрали за компактность и необычный дизайн.

Замыкают пятерку Mitsubishi ASX и Peugeot 3008. У этих автомобилей яркий и элегантный дизайн, тщательно проработана эргономика, достойные технические характеристики. Кроме того, оба автомобиля компактны, что тоже, как правило, немаловажно для девушек.

Ранее эксперты составили список самых непопулярных в России авто минувшего года. В списке немало «китайцев», также в него вошли Infiniti Q60, Peugeot 2008, SsangYong Tivoli, Geely Emgrand GT и Chrysler Pacifica.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ