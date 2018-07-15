Агент Фернандеша: есть интерес «Бешикташа», но хотим продлить контракт с «Локо»

Агент Паулу Барбоза, представляющий интересы полузащитника московского «Локомотива» Мануэла Фернандеша , прокомментировал информацию об интересе со стороны «Бешикташа».

Ранее сообщалось, что турецкий клуб предлагает 32-летнему португальскому футболисту контракт по схеме «2+1» с зарплатой € 3,5 млн в год.

«Да, мы знаем, что интерес у «Бешикташа» есть. Но об этом нет смысла сейчас говорить. Потому что у Фернандеша ещё год по контракту с «Локомотивом». И мы настроены продлить это соглашение», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым

В прошлом сезоне Фернандеш провёл 29 матчей в российской Премьер-Лиге, в которых отметился семью голами и четырьмя результативными передачами.