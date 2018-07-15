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Агент Фернандеша: есть интерес «Бешикташа», но хотим продлить контракт с «Локо»
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Агент Фернандеша: есть интерес «Бешикташа», но хотим продлить контракт с «Локо» 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Soccer News
Агент Паулу Барбоза, представляющий интересы полузащитника московского «Локомотива» Мануэла Фернандеша, прокомментировал информацию об интересе со стороны «Бешикташа».
Ранее сообщалось, что турецкий клуб предлагает 32-летнему португальскому футболисту контракт по схеме «2+1» с зарплатой € 3,5 млн в год.
«Да, мы знаем, что интерес у «Бешикташа» есть. Но об этом нет смысла сейчас говорить. Потому что у Фернандеша ещё год по контракту с «Локомотивом». И мы настроены продлить это соглашение», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В прошлом сезоне Фернандеш провёл 29 матчей в российской Премьер-Лиге, в которых отметился семью голами и четырьмя результативными передачами.
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