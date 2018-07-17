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Донской победил Лоренци и сыграет с Джумхуром на турнире в Умаге
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Донской победил Лоренци и сыграет с Джумхуром на турнире в Умаге 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Мой район Донской
Россиянин Евгений Донской вышел во второй круг турнира категории ATP 250 в Умаге (Хорватия), обыграв прошлогоднего финалиста этих соревнований, итальянца Паоло Лоренци, в двух партиях — 6:3, 6:4. По личным встречам у теннисистов теперь равенство — 1-1.
Поединок продолжался 1 час 35 минут. Донской 4 раза подал навылет, не сделал ни одной двойной ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 17. На счету Лоренци 3 эйса, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.
За выход в четвертьфинал Евгений поспорит со вторым сеяным — боснийцем Дамиром Джумхуром, который пропускал стартовый раунд.
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