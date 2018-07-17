Донской победил Лоренци и сыграет с Джумхуром на турнире в Умаге

Россиянин Евгений Донской вышел во второй круг турнира категории ATP 250 в Умаге ( Хорватия ), обыграв прошлогоднего финалиста этих соревнований, итальянца Паоло Лоренци , в двух партиях — 6:3, 6:4. По личным встречам у теннисистов теперь равенство — 1-1. Поединок продолжался 1 час 35 минут. Донской 4 раза подал навылет, не сделал ни одной двойной ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 17. На счету Лоренци 3 эйса, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 6. За выход в четвертьфинал Евгений поспорит со вторым сеяным — боснийцем Дамиром Джумхуром , который пропускал стартовый раунд.