Донской победил Лоренци и сыграет с Джумхуром на турнире в Умаге 

Россиянин Евгений Донской вышел во второй круг турнира категории ATP 250 в Умаге (Хорватия), обыграв прошлогоднего финалиста этих соревнований, итальянца Паоло Лоренци, в двух партиях — 6:3, 6:4. По личным встречам у теннисистов теперь равенство — 1-1.
Поединок продолжался 1 час 35 минут. Донской 4 раза подал навылет, не сделал ни одной двойной ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 17. На счету Лоренци 3 эйса, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.
За выход в четвертьфинал Евгений поспорит со вторым сеяным — боснийцем Дамиром Джумхуром, который пропускал стартовый раунд.