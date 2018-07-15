Глава разведки США: кибератаки на инфраструктуру подводят США к «критической точке» 

Инфраструктура в США подвергается масштабной волне кибератак. Об этом CNN рассказал Глава Национальной разведки США Дэн Коутс, сообщает РБК. По его словам, схожие «предупреждающие знаки» наблюдались перед терактами 11 сентября.
«Мы видим предупреждающие знаки… Я верю, что это критическая точка для нас. Сегодня цифровая инфраструктура нашей страны в буквальном смысле находится под атакой», — заявил Коутс на выступлении в Вашингтоне.
Коутс сравнил эту ситуацию с той, с которой США столкнулись перед терактами 11 сентября. «За несколько месяцев до 11 сентября 2001 года, как говорил экс-глава ЦРУ Джордж Тенет, система „мигала красным“. И вот, спустя двадцать лет, я выступаю перед вами и говорю: сигнальные огни вновь мерцают красным цветом».
По словам главы Национальной разведки, главными организаторами кибератак на американскую инфраструктуру являются Россия, Китай, Иран и Северная Корея. Россию в этом списке Коутс выделил особо, назвав ее «самым агрессивным иностранным актором». Россия, утверждает он, продолжает «свои усилия по подрыву демократии».
Коутс назвал главные цели кибератак из-за рубежа: ими оказались сети федерального правительства, военных, местных органов власти и сети крупных предприятий.
О кибератаках России на критическую инфраструктуру ранее заявляла и Украина. 11 июля Служба безопасности Украины сообщила об успешной блокировке кибератаки на сетевое оборудование Аульской хлоропереливной станции — единственного на Украине предприятия, которое обеспечивает водопроводно-канализационные предприятия жидким хлором для очистки воды. По версии Киева, вирус, атаковавший станцию, распространялся с территории России.