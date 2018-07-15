Участники «Острова 10-21» предложили проекты для технологии блокчейн в лабораториях X-labs

ВЛАДИВОСТОК , 15 июля. / ТАСС /. Участники образовательного интенсива по подготовке кадров для цифровой экономики «Остров 10-21» во Владивостоке посетили более 20 лабораторий X-labs в воскресенье, где предложили проекты по использованию данных соцсетей и взаимодействию блокчейн-сетей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"На «Острове» в ходе лабораторных работ участники решают невозможные задачи. Слушатели сосредотачиваются на работе с большими данными, искусственным интеллектом, системами распределенного реестра, новыми и портативными источниками энергии, нейротехнологиями, VR/AR, сенсорикой и компонентами робототехники", — сообщили в пресс-службе.

В АСИ отметили, что X-labs — одна из основных и самых востребованных форм работы на «Острове». На лабораторных работах преподают ученые из ведущих, в том числе зарубежных, университетов и компаний, работающие в области цифровой экономики. Лабораторные работы длятся, как правило, от трех до девяти дней и строятся по модулям.

Данные во благо

Участники лабораторного занятия X-Labs «Большие данные и машинное обучение в прогнозировании когнитивных и психологических особенностей личности» предложили пять проектов, связанных с использованием данных, которыми располагают соцсети.

Первый проект, предложенный участниками, связан с подбором сотрудников по психологическим типам и профилям в соцсетях для продуктивной и комфортной работы в коллективе. Второй проект позволит оптимизировать работу HR-отдела и будет помогать отбирать персонал с особыми качествами, например, умение работать в позднее вечернее и ночное время.

Еще один проект может быть реализован в сфере образования: участники предлагают внести анализ профилей абитуриентов в соцсетях в официальные критерии оценки при поступлении в ВУЗ, то есть добавлять к баллам ЕГЭ еще и данные анализа социальной сети. Четвертый проект позволит по профилю человека быстро рекомендовать нужные и полезные ему онлайн курсы.

Пятый социальный проект призван помочь наладить отношения между родителями и детьми в подростковом возрасте. «Идея проекта — анализировать профиль, создать сервис, который позволит родителю быстро проанализировать профиль своего ребенка и понять его психотип и получить рекомендации, как с этим типом общаться. Также формировать сообщества родителей по определенным типам детей, чтобы использовать коллективный разум для решения проблем», — сказал преподаватель X-Labs, сотрудник Томского государственного университета (ТГУ), заведующий лабораторией Института человека цифровой эпохи Артем Фещенко.

Связать блокчейны

Участники «Острова» в рамках лабораторной работы X-Labs «Децентрализованные системы обработки и хранения информации (блокчейн)» разрабатывают приложение, с помощью которого можно будет связать несколько сетей блокчейн и передавать между ними данные. Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист STEM-программ отдела проектных олимпиад Университета Иннополис, преподаватель X-Labs Александр Колотов

"В лаборатории мы изучаем, как можно строить децентрализованные приложения на базе технологии блокчейн Ethereum, мы пытаемся связать несколько блокчейн-сетей и решаем вопрос, как между ними передавать данные. В результате у нас должен получиться полный продукт, который направлен на то, чтобы связать между собой разные блокчейн-сети", — сказал Колотов.

Также в воскресенье участники «Острова» посетили боевой корвет «Совершенный» в бухте Аякс и приняли участие в гонках на десятиместных лодках «Восточные Драконы».

"Остров 10-21"

Первая ускоренная образовательная программа по подготовке кадров для цифровой экономики и Национальной технологической инициативы «Остров 10-21» стартовала 10 июля на острове Русском во Владивостоке. Ее участниками стали технологические предприниматели, талантливые школьники, стартаперы, региональные и федеральные чиновники, специалисты в области Big Data и цифровых дисциплин. С 10 по 21 июля они учатся у ведущих российских и зарубежных ученых, предпринимателей и экспертов в области цифровой экономики и технологического развития. Часть пройденных ими курсов будет подтверждаться дипломами образовательных учреждений и сертификатами корпоративных университетов и госкорпораций.