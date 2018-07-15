Билборды вместо митинга: неизвестные вывесили под Ростовом баннеры, высмеивающие пенсионную реформу 

Поговорить о наболевшем решил неизвестный креативщик. Три огромных желтых баннера, высмеивающих пенсионную реформу, появились на самой оживленной дороге к Батайску. «В Батайске робот заменил человека», «Подъем пенсионного возраста! И это все?», «Чем ответит человечество?» — гласят надписи. Жители региона оценили задумку на пять с плюсом, множество восторженных отзывов появилось в социальных сетях. Однако они опасаются, что долго такое самобытное творчество не провисит, а автору придется изрядно потратится на суды. Ведь он может стать объектом уголовного дела ст.282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». «Если это не фотошоп, то это шедеврально. Явно ценитель делал», «Это не фотошоп, сегодня проезжали, видели», «Сейчас заказчику, как саратовскому депутату, за экстремизм предъявят», «Ждем удаление банеров по причине — „экстремизм“— комментировали пользователи сети. Напомним, 16 июля правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Крайне непопулярная инициатива вызвала волну протестных заявлений по всей стране. Петицию за отмену реформы подписали более 2,2 млн человек. Власти донской столицы несколько раз отказывали в проведении митинга против повышения пенсионного возраста представителям различных политических сил, сославшись на занятость площадок в мероприятиях ЧМ-2018. Также представители городских властей уточнили, что единственной свободной площадкой на время проведения мундиаля является специально отведенное место в микрорайоне Левенцовский. Но данная площадка не устраивает представителей политических партий Дона, место проведения акции теперь обсуждается.