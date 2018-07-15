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Почему Ватикан прячет реальный текст Библии
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Почему Ватикан прячет реальный текст Библии 

Don't Panic 4 часа назад
Фото: Don't Panic
Сторонники теорий заговора полагают, что в свете последних археологических находок стало ясно, что Ватикан скрывает настоящий текст Библии, показывая всем лишь то, что выгодно высшему духовенству. Рациональное зерно в этой мысли есть: Библия и в самом деле переписывалась и переделывалась несколько раз.
В 1970 году на берегу Нила в тайной пещере ученые обнаружили подлинное Евангелие от Иуды, считавшееся потерянным навсегда. Его упоминали в своих текстах христианские апологеты еще в III веке нашей эры, но Ватикан не признавал существование документа в принципе. Между тем, аутентичность манускрипта была доказана.
Еще одну находку, недавно сделанную в Турции, Ватикан так и вовсе запретил к прочтению. Написанное на ассирийском языке Евангелие от Варнавы признано католическим духовенством неканоничным — то есть, католики публично признаются в «подгонке» удобных фактов для каноничной Библии
Не стоит забывать и о секретных архивах Ватикана. Существование этой библиотеки Папа Лев XIII признал лишь в 1881 году: кто знает, что на самом деле скрывается в темных подземельях самого религиозного города-государства мира.
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