Почему Ватикан прячет реальный текст Библии

Сторонники теорий заговора полагают, что в свете последних археологических находок стало ясно, что Ватикан скрывает настоящий текст Библии, показывая всем лишь то, что выгодно высшему духовенству. Рациональное зерно в этой мысли есть: Библия и в самом деле переписывалась и переделывалась несколько раз.

В 1970 году на берегу Нила в тайной пещере ученые обнаружили подлинное Евангелие от Иуды, считавшееся потерянным навсегда. Его упоминали в своих текстах христианские апологеты еще в III веке нашей эры, но Ватикан не признавал существование документа в принципе. Между тем, аутентичность манускрипта была доказана.

Еще одну находку, недавно сделанную в Турции , Ватикан так и вовсе запретил к прочтению. Написанное на ассирийском языке Евангелие от Варнавы признано католическим духовенством неканоничным — то есть, католики публично признаются в «подгонке» удобных фактов для каноничной Библии

Не стоит забывать и о секретных архивах Ватикана. Существование этой библиотеки Папа Лев XIII признал лишь в 1881 году: кто знает, что на самом деле скрывается в темных подземельях самого религиозного города-государства мира.