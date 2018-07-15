Ещё
Житель Кудымкара уехал на заработки в Красновишерск и пропал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Макрон пожелал поскорее покинуть РФ сразу после финала ЧМ
Макрон пожелал поскорее покинуть РФ сразу после финала ЧМ

Житель Кудымкара уехал на заработки в Красновишерск и пропал 

АиФ Пермь 4 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Родные прося помочь в розыске пропавшего мужчины.
36-летний Борис Шабунин уехал на заработки из Кудымкара в Красновишерск и пропал.
«Раньше брат никогда не исчезал так. Мы поговорили с ребятами, с которыми он работал в Красновишерске. Они сказали, что через пару дней после приезда он ушёл куда-то и не вернулся. Мы написали заявление в полицию», — рассказала сестра пропавшего мужчины Татьяна.
Известно, что Борис устроился разнорабочим. Трудился в районе пристани.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении мужчины или может рассказать об обстоятельствах его исчезновения, просят позвонить в полицию.
АиФ Пермь: последние новости
Нового начальника полиции Пермского края представили личному составу В Пермском районе пропала 71-летняя Ираида Барданова В Прикамье две лошади убежали с фермы, испугавшись аэростатов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Будут воровать в два раза больше»
«Слышны были только крики людей»: ЧП на борту Ryanair105
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии55
Стало известно истинное отношение Трампа к Украине
России выдвинули новое абсурдное обвинение391
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
02:16
«Будут воровать в два раза больше»
Общество Другое
02:56
Макрон пожелал поскорее покинуть РФ сразу после финала ЧМ
В мире
00:28
Шнурова застукали с подругой Матильды
Шоу-бизнес
04:17
На успех встречи Путина и Трампа уже делают ставки
Экономика Статьи
00:50
Тимошенко и Коломойского застали вместе в отеле
Украина В мире
01:29
Супруга Щербакова борется с смертельной болезнью
Шоу-бизнес
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:21
«Слышны были только крики людей»: ЧП на борту Ryanair
Происшествия
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение