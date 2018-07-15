Житель Кудымкара уехал на заработки в Красновишерск и пропал

Родные прося помочь в розыске пропавшего мужчины.

36-летний Борис Шабунин уехал на заработки из Кудымкара Красновишерск и пропал.

«Раньше брат никогда не исчезал так. Мы поговорили с ребятами, с которыми он работал в Красновишерске. Они сказали, что через пару дней после приезда он ушёл куда-то и не вернулся. Мы написали заявление в полицию», — рассказала сестра пропавшего мужчины Татьяна.

Известно, что Борис устроился разнорабочим. Трудился в районе пристани.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении мужчины или может рассказать об обстоятельствах его исчезновения, просят позвонить в полицию.