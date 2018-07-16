Началась реконструкция участка автодороги Р-21 «Кола»

На участке км 1378 — км 1381, расположенном на пересечении трассы «Кола» и подъезда к аэропорту Мурманска , построят двухуровневую развязку.

Она должна обеспечить разделение транспортных потоков, а также безопасность движения увеличивающегося потока пассажирского и грузового транспорта. Фактически эти работы продолжат реконструкцию подъезда к Мурманску и позволят также увеличить число полос движения с двух до четырех. В ходе работ на объекте планируют установить девять водопропускных труб, построят 18-метровый мост через реку и два арочных путепровода, объединенных в одну 108-метровую конструкцию. Для соблюдения экологических норм в зоне жилой застройки установят более 400 м шумозащитных экранов.