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Началась реконструкция участка автодороги Р-21 «Кола»
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Началась реконструкция участка автодороги Р-21 «Кола» 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
На участке км 1378 — км 1381, расположенном на пересечении трассы «Кола» и подъезда к аэропорту Мурманска, построят двухуровневую развязку.
Она должна обеспечить разделение транспортных потоков, а также безопасность движения увеличивающегося потока пассажирского и грузового транспорта. Фактически эти работы продолжат реконструкцию подъезда к Мурманску и позволят также увеличить число полос движения с двух до четырех. В ходе работ на объекте планируют установить девять водопропускных труб, построят 18-метровый мост через реку и два арочных путепровода, объединенных в одну 108-метровую конструкцию. Для соблюдения экологических норм в зоне жилой застройки установят более 400 м шумозащитных экранов.
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